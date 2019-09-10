Государственные телеканалы Беларуси создали «Телевизионный рекламный альянс». Организация выступи единым продавцом рекламного времени, передает TUT.BY.

««Телевизионный рекламный альянс» планирует с 1 января 2020 года продавать рекламные возможности телеканалов «Беларусь 1», «Беларусь 2», «Беларусь 3», «Беларусь 5», «НТВ-Беларусь», ОНТ, СТВ, «Россия-Беларусь», «Мир»», — пишет ресурс.

Сообщается, что отказавшись от посредника, телекомпании надеются увеличить эффективность размещения рекламы и «отбить» вложенные средства.

Отмечается, что на данный момент большую долю рекламы в республике контролируют структуры, принадлежащие бизнесменам Сергею Тетерину и Леониду Минцу.

Напомним, что в России идею единого продавца рекламы успешно воплотили еще в 2016 году. ВГТРК, «Первый канал», «Газпром-Медиа» и «Национальная Медиа Группа» создали «Национальный рекламный альянс».

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