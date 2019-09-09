9 сентября спортивный телеканал Setanta Sports начал вещание в сети телекоммуникационного оператора IPnet. Об этом говорится на официальном сайте провайдера. Информацию о начале вещания также подтверждает Setanta Sports на официальной странице в социальной сети Facebook.

В сообщении оператора уточняется, что абоненты могут смотреть новый спортивный телеканал на Smart TV (LG или Samsung), на Android TV, в мобильном приложении IPnet Media Box, а также онлайн на портале tv.ipnet.ua.

Напомним, телеканал Setanta Sports начал вещание в Украине в начале августа текущего года, получив предварительно разрешение от регуляторного органа – Национального совета Украины по вопросам телерадиовещания.

IPnet – это провайдер, оказывающий телевизионные и интернет услуги на территории города Киев. В частности, подключится к оператору могут жители, проживающие на Оболони, Позняках, Осокорках, Троещине, Подоле, Печерске, в Минском, Харьковском и других районах столицы.

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