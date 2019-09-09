Авторы исследования Ookla Speedtest считают, что технология 5G уже способствует увеличению скоростей в мобильных сетях небольших стран. Скорости передачи данных увеличиваются как в кабельных, так и в беспроводных сетях, однако, цифры из нового аналитического исследования Ookla Speedtest указывают на то, что в фиксированных сетях широкополосного доступа этот процесс идёт быстрее, чем в беспроводных. В компании также указали на факт заметного влияния запуска первых сетей 5G на скорости интернета в стране.

В новом отчёте от Ookla, посвящённом динамике изменения скоростей Интернета в мире, говорится, что в период с июля 2018 по июль 2019 средняя скорость скачивания файлов в мобильных сетях выросла на 21.4% – с 22.81 Мбит/сек до 27.69 Мбит/сек. В кабельных сетях годовой рост среднемировой скорости составил 37.4%, с 46.48 Мбит/сек до 63.95 Мбит/сек.

Средние скорости передачи файлов в мобильных сетях по-прежнему составляют лишь небольшую долю от скорости загрузки: по состоянию на июль 2019 года этот показатель составлял 10.78 Мбит/сек, что на 18.1% выше, чем в июле 2018, когда средняя скорость была равна 9.13 Мбит/сек. В кабельных сетях экспертами Ookla была зафиксирована средняя скорость передачи файлов на уровне 33.53 Мбит/сек, что на 48.9% выше, чем годом ранее.

Появление в ряде стран сетей 5G уже оказывает заметное влияние на скорости мобильных сетей. В прошлом году Южная Корея даже не входила в сформированную благодаря Ookla Speedtest десятку стран с наиболее быстрым Интернетом. А в этом году она сразу же оказалась на первом месте. В целом, по словам экспертов Ookla, «скорости мобильных сетей в самых «скоростных» странах стремительно взлетели ввысь в прошлом году», и конкретно в случае Южной Кореи этот рост составил 165.9%. В значительной мере, данный рост стал возможен благодаря запуску в стране технологии 5G, добавили в компании.

«В немалой степени успехи Южной Кореи в секторе мобильной связи стали возможны благодаря тесному сотрудничеству и слаженной работе компаний KT, LG U+ и SK Telecom, решивших запустить технологию 5G одновременно», – написал в блоге глава отдела контента в компании Ookla Исла МакКета.

В Швейцарии, где также была развёрнута сеть 5G, годовой рост средней скорости загрузки данных составил примерно 23.5%. Однако, если в целом, по словам экспертов Ookla, технология 5G способна вывести страну к вершинам рейтинга, в частных случаях требуются определённые оговорки. Географические размеры страны, степень охвата сети 5G и доступность устройств – всё это играет свою роль и в конечном итоге влияет на средние показатели скорости на национальном уровне.

В реальности, пишет МакКетта, «если коммерческие сети 5G не охватывают значительные части страны и не доступны в предложениях всех операторов (как в случае Южной Кореи), изменения скорости в целом по стране не столь существенны. Несмотря на то, что в Швейцарии технология 5G была запущена на коммерческой основе операторами Sunrise и Swisscom в апреле 2019 года, спустя три месяца средняя скорость скачивания данных в этой стране выросла лишь на 2.8%. А средняя скорость скачивания данных на территории США даже немного снизилась после запуска первых сетей 5G. Это связано с тем, что технология 5G в настоящее время доступна в США лишь на территории отдельных ограниченных районов пользователям 5G-совместимых устройств».

Список топ-10 стран, с наиболее быстрым мобильным интернетом, составленный Ookla Speedtest по итогам замеров средней скорости скачивания данных, выглядит таким образом:

Южная Корея

Австралия

Катар

Объединённые Арабские Эмираты

Норвегия

Канада

Нидерланды

Швейцария

Сингапур

Мальта

Украина в рейтинге стран с наиболее скоростным мобильным интернетом потеряла три пункта, опустившись на 91 место. Впрочем, в рейтинге стран с фиксированным интернетом, наша страна прибавила один пункт, разместившись на 52 месте.

Компания Ookla составляет рейтинги стран по скоростям мобильного и фиксированного интернета уже на протяжении двух лет. Детальную информацию по последнему отчёту можно посмотреть по ссылке.

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