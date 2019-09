Объявлен полный список зарубежных участников KMW CoProduction Meetings 2019 — известных кино- и телепродюсеров, которые приедут в Киев в поисках локальных партнеров для своих копродукционных инициатив, а также чтобы присоединиться к проектам украинских коллег

KMW CoProduction Meetings — это копродукционная секция KYIV MEDIA WEEK (KMW), которая существует в программе крупнейшего ежегодного медиафорума Восточной Европы с 2013 года. В этом году она состоится 18 и 19 сентября при поддержке Украинского культурного фонда в рамках программы Усиления мощности украинского аудиовизуального сектора.

Главная цель KMW CoProduction Meetings — посодействовать развитию международной копродукции с Украиной в производстве кино и сериалов. Для этого в первый день события состоится панельная дискуссия, посвященная важным вопросам организации копродукционного процесса, и презентация проектов международных продюсеров, которые ищут для них партнеров в нашей стране. Второй день будет посвящен индивидуальным встречам с зарубежными гостями, во время которых украинские продюсеры смогут рассказать им о своих проектах и ​​предложить партнерство.

В событии примут участие известные продюсеры из Норвегии, Канады, Израиля, Словакии и Болгарии. Итак, вот полный список зарубежных участников KMW CoProduction Meetings 2019.

Норвегия: Андерс Танген (Anders Tangen), СЕО компании Viafilm

За последние 20 лет Андрес спродюсировал много телесериалов, полно- и короткометражных фильмов, документальных проектов, отмеченных многочисленными наградами. В 2005 году он основал международную дистрибьюторскую компанию Viafilm, которая сейчас имеет представительство не только в Норвегии (Осло), а также в США (Лос-Анджелес). В список работ Тангена входят такие известные проекты как драмеди «Лиллехаммер» (LILLEHAMMER) (Netflix) со звездой «Клана Сопрано» Стивом Ван Зандтом, и «Северяне» (NORSEMEN / VIKINGANE) — пародия на популярный сериал «Викинги», вышедшая на норвежском канале NRK1, которую впоследствии купил Netflix.

Канада: Гэвин Рирдон (Gavin Reardon), глава отдела продаж и копродакшна компании Incendo

Самый известный копродукционный проект компании Incendo последних лет — сериал «Версаль» (VERSAILLES, 2015-2018), созданный в копродукции Канады и Франции. Это был самый дорогой сериал в истории французского телевидения. И он стал хитом международных продаж — его транслировали в 135 странах. Во Франции первый сезон «Версаля» стал самым рейтинговым сериалом студии Canal Plus за три последних года. А в Великобритании на канале ВВС 2 каждую серию смотрели почти 2 млн зрителей — по версии Zodiak Rights, «Версаль» стал самым успешным приобретенным сериалом за последние несколько лет. Как глава отдела продаж и копродакшна Incendo, Гэвин Рирдон, безусловно, сделал личный вклад в успех «Версаля», — так же, как и во множество других проектов, которыми он занимался в течение своей более чем тридцатилетней карьеры. В Incendo Гэвин отвечает за копродакшн направление с 2009 года, а до этого он был, в частности, президентом компании IM Global Television, … and Action! Distribution, GRB Entertainment, вице-президентом MTM International Distribution.

Израиль: Галь Заид (Gal Zaid), глава направления сценарного телевидения компании EndemolShine

Он — криэйтор, режиссер и актер с более чем двадцатилетним опытом. До того, как присоединиться к команде EndemolShine, Галь Зайд руководил направлением драмы на Channel 10, где участвовал в разработке сериала «Заложники» (HOSTAGES, этот израильский формат купила CBS). Также Зайд отвечал за драматическое направление в компании Keshet: там, в частности, он редактировал сценарий сериала «Пленные» (а также снимался в нем). Этот проект впоследствии был адаптирован в США под названием «Родина»: американская версия стала мировым хитом и неоднократно попадала в различные номинации самых престижных премий «Золотой глобус» и Primetime Emmy Awards. Также Зайд был редактором сценария ситкома «Невсу» (NEVSU), который получил International Emmy Award 2018 в категории «Лучшая комедия».

Словакия: Растислав Шестак (Rastislav Šesták), совладелец и продюсер студии DNA Production

Студия DNA Production была основана в 2001 году. Свою деятельность она начинала с продюсирования независимых короткометражных лент, многие из которых впоследствии получили признание критиков и награды международных фестивалей. А с 2007 года компания занимается также и полнометражными лентами, уделяя особое внимание работам молодых кинематографистов, которые не боятся экспериментировать с жанрами и темами. Растислав Шестак стремится постоянно расширять список жанров и форматов, с которыми работает его компания, и сейчас он особенно заинтересован в кино- и телепроектах в жанрах триллера или криминальной драмы.

Болгария: Мартишка Бозилова (Martichka Bozhilova), кино- и телепродюсерка продакшена AGITPROP.

Мартишка имеет огромный опыт сотрудничества с Францией, Германией, США, Италией, ОАЭ, Грецией и странами Восточной Европы. Ее проекты были проданы по всему миру и получили награды на многих фестивалях, среди которых Берлинале, Канны, Sundance Film Festival, TriBeCa, London Film Festival, а также кинофестивали в Карловых Варах, Амстердаме (IDFA) и многие другие. В список ее работ входят фильмы «[Не] прикасайся» (TOUCH ME NOT, 2018; Золотой медведь на Берлинале), «Любовь и инженеры» (LOVE & ENGINEERING; представлен на TriBeCa и в Карловых Варах), «Омлет» (OMELETTE, 2008; представлен на Sundance Film Festival), фильм и телесериал «Дворец для народа» (PALACE FOR THE PEOPLE, 2018; зрительский приз DokLeipzig). Самая свежая продюсерская работа Мартишки — «День отца» (FATHER’S DAY, 2019) для Болгарского национального ТВ, премьера которого состоялась в 2019 году и который сразу получил самые высокие телерейтинги в Болгарии. Также Мартишка — продюссерка первых болгарских программ для HBO и National Geographic.

Все эти продюсеры с мировым именем открыты к сотрудничеству с Украиной. Они представят конкретные проекты, для которых сейчас ищут партнеров, а также с интересом рассмотрят предложения от украинских коллег. Поэтому, надеемся, что благодаря KMW CoProduction Meetings интересных качественных фильмов и сериалов, созданных в копродукции с нашим государством, станет больше уже совсем скоро.

KMW CoProduction Meetings 2019 состоится 18 и 19 сентября в Hyatt Regency Kyiv (ул. Аллы Тарасовой, 5).

