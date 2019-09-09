Компания Irdeto – победитель Премии Telecom Awards 2019 в номинации «Медиа»

7 сентября в Одессе в рамках международной конференции Telecom Ukraine состоялась церемония награждения ежегодной Премии Telecom Awards. Международная компания Irdeto стала победительницей в номинации «Решение года в области медиа».

На украинском рынке Irdeto имплементирует 4 решения:

— Irdeto Control

Комплексное программное решение для защиты доставки аудиовизуального контента через интернет с использованием шифрования и DRM систем ведущих мировых производителей, управления правилами и правами дистрибуции, пакетирования программной услуги. Позволяет правообладателям и провайдерам мониторить количество подключений и устройств.

— TraceMark ™

Программный комплекс, позволяющий встраивать в структуру видеопотока уникальный, постоянный и невидимый знак, который используется для идентификации контента и отдельных потоков. Решение позволяет отслеживать контент к источнику DVB / IP, с которого его распространяют.

— Online Piracy Detection

Комплексное аппаратно-программное решение для обнаружения и удаления содержания, нарушающего авторские права, в поисковых системах, социальных сетях, потоковом видео по запросу (VOD), на сайтах прямой загрузки (DDL), на веб-сайтах прямой трансляции и в сетях Peer- to-Peer.

— Cloaked CA

Решение, позволяющее оператору организовать распространение защищенного системой условного доступа контента через DVB или стириминг ОТТ / IPTV по протоколу HLS или DASH. Прием защищенного контента возможен на гибридные приставки с подключением к broadcast-сети или Интернет.

Telecom Ukraine — это одно из наиболее значимых отраслевых событий Украины в сфере телекоммуникаций, медиа и контента, которое объединяет профильные ассоциации, общественные организации, представителей национальных регуляторов и власти, отраслевые отечественные и международные предприятия, мировых производителей и поставщиков современного телекоммуникационного оборудования и других представителей , заинтересованных в развитии отрасли, обмене опытом и установлении новых партнерских отношений для дальнейшей сотрудничества.

Награда Telecom Awards — это признание национального масштаба! Способствуя развитию телеком и медиа индустрий Украны, определяя тенденции развития, Telecom Awards определяет лидеров этих отраслей, на которых можно и нужно равняться!

Irdeto является мировым лидером в области технологий безопасности цифровых платформ. Продукты Irdeto применяются во многих сферах и обеспечивают защиту медицинских, развлекательных, платежных и автомобильных систем, умного дома и вообще любых цифровых технологий, требующих защиты от кибератак. Решения и услуги позволяют клиентам защищать прибыль, оперативно выводить на рынок новые услуги и бороться с киберпреступностью. Опираясь на почти полувековой опыт в области безопасности, Irdeto предлагает киберпослуги и технологии защиты контента, платформ и приложений с помощью программных решений, которые уже защищают более сорока миллионов устройств и программных комплексов от самых известных мировых брендов.

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