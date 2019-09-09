В конце прошлой недели в компании Deutsche Telekom заявили о запуске мобильной сети в стандарте 5G в пяти городах Германии. Запуск сети в дни работы в Берлине выставки потребительской электроники IFA (6-11 сентября) должен максимально усилить эффект от этого события.

Лидер рынка связи Германии заплатил на недавнем аукционе частот 2.2 миллиарда евро (2.5 миллиарда долларов) за частотный ресурс, необходимый для запуска технологии 5G. При этом регулятор сектора связи недавно открыл доступ к полосе 3.6 ГГц, которая должна обеспечить запуск 5G на начальном этапе.

Отныне жителям и гостям Берлина, Мюнхена, Кельна, Бонна и Дармштадта доступна возможность подключения к мобильной сети 5G на скорости до 1 Гбит/сек, чего достаточно для того, чтобы загрузить на смартфон фильм за несколько секунд.

До конца года к сети подключатся Гамбург и Лейпциг, а на протяжении 2020 года технология 5G будет доступна в 20 городах Германии, – говорится в релизе пресс-службы Deutsche Telekom.

«Мы приносим 5G на улицы и ориентируемся на запросы наших клиентов, – комментирует технический директор Deutsche Telekom Вальтер Голдениц. – Мы будем идти туда, где спрос на данные является наиболее высоким».

Соперник Deutsche Telekom – компания Vodafone – также заявляет о планах запуска технологии 5G в Германии и планирует конкурировать с Deutsche Telekom за счёт более гибкой ценовой политики.

IFA является крупнейшей выставкой потребительской электроники. Собравшиеся для участия в ней производители и поставщики смартфонов надеются на то, что технология 5G поможет им увеличить объёмы продаж, снизившиеся в этом году на фоне торговой войны между США и Китаем.

Китайская компания China и компания Qualcomm демонстрируют участниками выставки 5G продукты, компания Samsung настойчиво предлагает обратить внимание на новый складной смартфон стоимостью 2 000 долларов – Galaxy Fold, который поступил в продажу на территории Южной Кореи в прошедшую пятницу.

Компания Deutsche Telekom предлагает первым желающим опробовать технологию 5G возможность приобрести смартфоны Galaxy 5G и Galaxy Note 10+ 5G производства Samsung, смартфон Huawei Mate 20X 5G, а также HTC 5G Hub для организации домашнего интернета.

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