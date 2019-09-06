В компании Samsung Electronics озвучили планы, связанные с поддержкой первых в мире образцов 8K HDR10+ контента, которая будет обеспечена в рамках сотрудничества с крупнейшими европейскими потоковыми платформами. Данное заявление позиционирует компанию Samsung в качестве лидера в области спецификации технологии HDR (расширенный динамический диапазон) в отрасли. CHILI, The Explorers и MEGOGO – три ключевых OTT платформы Европы – обеспечат поддержку 8K HDR10+ одновременно с поддержкой 4K HDR10+.

Технология HDR10 + позволяет оптимизировать яркость и максимизировать коэффициент контрастности, делая яркие области картинки ярче, а тёмные – темнее. Данная функция доступна на всех моделях UHD-совместимых телевизоров, а также 8K совместимых телевизоров 2019 года выпуска, включая линейку QLED телевизоров от Samsung.

«Технология HDR становится одной из важнейших компонентов формирования сверхвысокого качества картинки, и наш формат HDR10+ позволяет отображать каждый кадр на экране в качестве, максимально близком к тому, которое вложил в него создатель, – говорит исполнительный вице-президент отдела видео и дисплеев в компании Samsung Electronics Хеогун Ли. – Мы будем и далее укреплять наши ведущие позиции в индустрии, развивая сотрудничество с ведущими провайдерами потоковых услуг и внедряя в своих телевизорах технологии, необходимые для начала поддержки формата 8K HDR10+, в чём мы являемся первопроходцами».

«Основная цель нашего партнёрства с компанией Samsung состоит в том, чтобы предлагать нашим клиентам услуги доступа к контенту высочайшего качества, – добавляет генеральный директор MEGOGO в России Виктор Чеканов. – Мы планируем развивать нашу инициативу на российском рынке OTT услуг и, начиная с конца лета, предложим пользователям смарт-телевизоров Samsung возможность смотреть десятки фильмов, записанных в формате HDR10+».

Помимо упомянутых выше потоковых OTT платформ с компанией Samsung сотрудничает также ряд других ведущих в отрасли поставщиков контента. Ожидается, что в период между четвёртым кварталом 2019 года и первым кварталом 2020 года поддержку формата HDR10+ для своих VOD услуг обеспечат платформа Rakuten TV, принадлежащая Deutsche Telekom платформа Magenta TV, а также платформа Videociety. Помимо этого, о возможности поддержки формата HDR10+ задумываются в компании Molotov – первой французской OTT-платформе, предлагающей доступ к живым каналам и видео по запросу в одном месте. Растущий список ведущих контент-провайдеров среди партнёров компании является свидетельством приверженности отрасли развитию новых технологий качества просмотра для потребителей.

Продолжает расширяться и выбор контента, записанного с использованием технологии HDR10+. Недавно компании Universal Pictures Home Entertainment и Warner Bros. Home Entertainment заявили о выпуске своих первых дисков UHD Blu-ray, совместимых с технологией HDR10+, с записью фильмов «Тайная жизнь домашних животных 2» и «Годзилла 2. Король монстров» соответственно, и это вдобавок к дискам UHD Blu-ray, выпущенным компанией Twentieth Century Fox и другими.

Начиная с прошлого года, когда компания Samsung запустила программу сертификации лого HDR10+ при поддержке компаний Panasonic и 20th Century Fox, к ней присоединилась уже 81 компания, что значительно усилило влияние программы в рамках отрасли. Компания Samsung также усилила свою активность, открыв в декабре прошлого года новый центр HDR10 + в Китае (вслед за Кореей, Японией и США). С появлением на рынке таких производителей телевизоров, как компания Hisense, получившая сертификацию HDR10+ в Китае, можно прогнозировать ещё большее расширение альянса HDR10 +.

Параллельно с проведением HDR10+ сертификации существующих моделей телевизоров и смартфонов, в компании Samsung работают над распространением области действия программы на рынок B2B продуктов. Например, ряд моделей на основе микро-LED — таких, как The Wall Pro и The Wall Lux – уже сертифицированы HDR10 +, и компания планирует расширить экосистему, включив в неё линейку LED-продуктов Samsung.

Больше информации касательно продуктов Samsung с поддержкой HDR10+ ищите на сайте hdr10plus.org.

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