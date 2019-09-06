Украинские провайдеры улучшили показатели надежности интернета. За год Украина поднялась с 12 на 4 место в мировом рейтинге устойчивости сегментов интернета. Об этом говорится в блоге компании Qrator Labs.

Сообщается, что в рейтинге Украине не удалось обойти только Германию, Бразилию и Великобританию. Однако рост на 8 позиций вверх — немаловажный показатель, особенно в условиях постоянно растущих кибератак.

Как объяснил член правления Украинской Интернет Ассоциации Макс Тульев, за год в Украине было зафиксировано значительное падение стоимости транзита данных, с чем и связаны изменения в рейтинге.

«Самым значительным изменением, которое мы видим в Украине, является падение стоимости транзита данных. Это позволяет большинству прибыльных интернет-компаний приобрести несколько вышестоящих соединений за пределами наших границ. Hurricane Electric особенно активен на рынке, предлагая «международный транзит» без прямого контракта, потому что они не удаляют префиксы с бирж – просто анонсируют клиентский конус на местных точках обмена трафиком», — рассказал Тульев.

Отмечается, что кроме Украины сменили свое место в рейтинге также США (минус 11 позиций — 18 место), Австрия и Бангладеш (выпали из топ-20), а также Италия и Люксембург, которые вернулись в двадцатку после вылета в двух прошедших годах.

В целом же, Qrator Labs отмечает растущую с каждым годом тенденцию к улучшению надежности интернета во всем мире. В частности, благодаря конкуренции провайдеров.

«Наше исследование ясно показывает, что рынки интернет-провайдеров и операторов связи, основанные на конкуренции, в конечном итоге развиваются динамичнее, чтобы стать намного более стабильными и отказоустойчивыми в отношении рисков внутри и даже за пределами конкретного региона», — сказано в блоге.

Напомним, в рейтинге стран с самыми высокими скоростями широкополосного фиксированного интернета Украина потеряла 23 пункта. Однако ей удалось остаться в первой сотне, расположившись на 81 месте.

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