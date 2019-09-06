Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проведет конкурс на две свободные радиочастоты в цифровом стандарте DAB+ в Киеве. На вчерашнем заседании члены регулятора утвердили конкурсные условия, сообщается на сайте Нацсовета.

Как сообщалось ранее, от эксперимента по развитию цифрового вещания в Киеве отказались две радиостанции — Zemlya и Old Fashioned Radio. Член Нацсовета Сергей Костинский объяснил это тем, что компании-владельцы не нашли возможностей поддерживать эксперимент.

В связи с этим, освободившиеся две программы были выставлены на конкурс. Условия остаются прежними: объем вещания 24 часа в сутки, ретрансляция программ других вещателей запрещена.

Напомним, вещание в цифровом формате T-DAB (DAB+) стартовало 15 июня 2018 года в Киеве. Изначально РРТ обеспечивал вещание девяти радиостанций: Zemlya, «Країна ФМ», «Украинское радио», «Промінь», «Культура», Old Fashioned Radio, «Мейдан», «Радіо Марія» и Hype Radio.

Позже к ним присоединились «Армия ФМ», «Бизнес радио», DJFM, Power FM, а также «Прямой ФМ».

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