Телеканал группы FILM.UA Group «КУС-КУС» получил спутниковую лицензию. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал каналу разрешение на вещание вчера, 5 сентября, передает Телекритика.

Согласно данным, вещать «КУС-КУС» будет со спутника, в закодированном виде, а распространяться исключительно как платный телеканал без рекламы в эфире.

«Телеканал планирует вещать на спутнике Astra 4A в кодированном виде, аплинк – «СЕС Сириус Украина». Срок действия лицензии – 10 лет. Лицензия будет выдана компании после оплаты лицензионного сбора 524 тыс. гривен. Сбор был увеличен на 30% из-за большого количества иностранных программ в эфире канала, указанного в программной концепции», — сообщает ресурс.

Как рассказала генпродюсер группы платных каналов FILM.UA Наталья Якимович, «КУС-КУС» является кулинарным каналом, ориентированным на всю семью.

«По контенту это будут кухни народов мира, кухни различных направлений – вегетарианская, кошерная, ведическая. Будут также секреты приготовления блюд, напитков. Будут программы, которые расскажут о здоровом питании», — отметила Якимович.

Напомним, в конце августа 1+1 media расширила партнерство с FILM.UA Group, добавив в дистрибуционное портфолио еще два телеканала группы — FILMUADRAMA и «КУС-КУС».

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