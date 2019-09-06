Исследование показало, что 23% пользователей интернета в Малайзии смотрят пиратские телепрограммы

Новое исследование поведения малайзийских потребителей видеоконтента показало, что 23% из них используют приставки, позволяющие смотреть пиратские потоковые трансляции телевизионного контента.

Эти телевизионные приставки, известные также как «незаконные потоковые устройства» (Illicit Streaming Devices или ISD), позволяют пользователям получать доступ к сотням пиратских телеканалов и контенту, получаемому по запросу, – как правило, за небольшую годовую абонплату. Телевизионные приставки обычно предлагаются с предустановленными нелегальными приложениями, которые дают их владельцам доступ к пиратскому контенту на принципах «plug-and-play». Исследование, проведенное компанией YouGov по заказу Антипиратской коалиции (CAP) Азиатской ассоциации видео-индустрии подчеркнуло пагубное влияние потокового пиратства на работу легальных подписных видео-служб.

Последнее исследование показало некоторое падение интереса пользователей к ISD – в сравнении с данными предыдущего исследования YouGov, проведенного в январе, когда было установлено, что 25% малайзийских пользователей интернета используют сет-топ-боксы для доступа к пиратскому теле- и видеоконтенту.

Исследование также показало, что 50% малайзийских пользователей интернета обращались к потоковым пиратским сайтам и торрентам для получения премиального контента без оплаты.

Среди тех 23% потребителей, которые приобрели сет-топ-бокс для бесплатного просмотра потокового контента, почти две третьих (64%) заявили о том, что аннулировали все или часть своих подписок на легальные платформы платного ТВ. В частности, 34% заявили о том, что аннулировали свои подписки на услуги доступа к программам местного платного ТВ, что стало прямым следствием покупки ISD. Также пострадали международные платные платформы – среди которых предложения для жителей стран Азии – 20% малайзийских пользователей отказались от подписки на них, отдав предпочтение ISD.

Помимо краткосрочной проблемы, выражающейся в аннулировании подписки, существует также проблема долгосрочного характера: многие пользователи ISD представляют молодое поколение. Исследование показало, что ISD особо популярны в среде тех, кому 18-24, где 76% делают выбор в пользу приставок, отказываясь от подписки на легальные службы.

Генеральный менеджер Антипиратской коалиции (CAP) AVIA Нил Гейн комментирует: «Экосистема пиратства сильно фрагментирована, и поэтому решения, которые мы разрабатываем и усовершенствуем, являются целостными, и включают в себя поправки к законодательству, позволяющие более эффективно применять правовые действия, конструктивное сотрудничество с электронными платформами и прочими посредниками, а также блокировка доступа к пиратскому контенту через эффективные механизмы и взаимодействие с потребителем».

В феврале сообщалось, что Малайзийская комиссия по связи и мультимедиа (MCMC) и Министерство внутренней торговли и прав потребителей (KPDNHEP) активно прорабатывают вопрос о возможном запрете нелегальных сет-топ-боксов. В настоящее время продажа устройств требует получения одобрения SIRIM, а продажа «нелицензированных» сет-топ-боксов может повлечь за собой огромный штраф. В июне четырем малайзийским бизнесменам были предъявлены обвинения в хранении и продаже нелицензионных сет-топ-боксов на базе Android. В результате они были оштрафованы на 70 000 юаней (16 500 долларов США).

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