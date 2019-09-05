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Видеокодек / video codec
Фото: Reddit

Общественный вещатель Германии – компания WDR и Институт Фраунгофера имени Генриха Герца HHI в ближайшие несколько месяцев планируют объединить усилия для совместного тестирования возможностей кодирования видео, предлагаемых новым разрабатываемым международным стандартом VVC/H.266. Об этом пишет издание Broadband TV News.

Стандарт VVC/H.266 должен прийти на смену стандарту HEVC/H.265 – нынешнему наиболее современному и наиболее эффективному стандарту компрессии видео. В частности, он используется в смартфонах для записи и воспроизведения видео, а также для передачи потокового контента в высоком разрешении на экраны плоских телевизоров.

Институт Фраунгофера HHI принимал активное участие в разработке стандарта HEVC/H.265, а также его предшественника – стандарта AVC/H.264, а сегодня является ключевым участником процесса разработки следующего стандарта – VVC/H.266. В WDR в свою очередь ожидают, что сотрудничество принесет пользу зрителям, как с точки зрения улучшения качества видео, так и с точки зрения снижения затрат на передачу данных.

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По информации Немецкого научно-исследовательского института, стандарт VVC/H.266 должен обеспечить экономию на 50% при передаче данных. Таким образом, появляется возможность более эффективной передачи данных в фиксированных и в особенности – в мобильных сетях, где ёмкость ограничена.

К примеру, для передачи 90-минутного видео в разрешении Ultra HD компрессированного кодеком HEVC/H.265 в настоящее время требуется переслать примерно 10 Гб данных, а с использованием кодека VVC/H.266 – всего около 5 Гб.

Ожидается, что официально стандарт VVC/H.266 будет представлен летом 2020 года. На протяжении 2021 года в продаже должны появиться первые продукты, в которых будет обеспечена поддержка нового стандарта.

В настоящее время WDR и Институт Фраунгофера HHI уже совместно тестируют рабочие модели в лаборатории. Первые результаты будут представлены на Германской технологической выставке IFA Berlin, которая пройдёт с 6 по 11 сентября, на совместном стенде с немецкой отраслевой ассоциацией Deutsche TV-Plattform (стенд 203а, зал 26).

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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