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USB4
Фото: Mpconline

Форум по внедрению USB (USB-IF) – организация, обеспечивающая поддержку развитию и внедрению технологий USB – анонсирует публикацию в скором времени технической спецификации стандарта USB4, который станет серьёзной модернизацией архитектуры USB, дополняющей собой существующую архитектуру USB 3.2 и USB 2.0.

В основе архитектуры USB4 лежит спецификация протокола Thunderbolt, недавно предоставленная компанией Intel корпорации USB Promoter Group. Она позволяет удвоить максимальную совокупную пропускную способность USB, и даёт возможность использовать одновременно несколько протоколов для передачи данных и их отображения.

Среди ключевых характеристик USB4:

  • Возможность двухполюсной работы с использованием существующих кабелей типа USB Type-C и передачи данных на скорости до 40 Гбит/сек через кабели, сертифицированные для работы с этой скоростью.
  • Несколько протоколов данных и отображения, которые эффективно совместно используют максимальную совокупную пропускную способность.
  • Обратная совместимость со стандартами USB 3.2, USB 2.0 и Thunderbolt 3.

В силу того, что разъём типа USB Type-C превратился во внешний порт дисплея для многих подключаемых продуктов, спецификация USB4 позволяет хосту оптимально масштабировать распределение потока отображаемых данных. Однако, даже несмотря на то, что в спецификации USB4 введён новый базовый протокол, в стандарте обеспечена совместимость с существующими хостами и устройствами USB 3.2, USB 2.0 и Thunderbolt 3; получаемое в результате соединение масштабируется до уровня наилучшей совместной работы подключаемых устройств.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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