Форум по внедрению USB (USB-IF) – организация, обеспечивающая поддержку развитию и внедрению технологий USB – анонсирует публикацию в скором времени технической спецификации стандарта USB4, который станет серьёзной модернизацией архитектуры USB, дополняющей собой существующую архитектуру USB 3.2 и USB 2.0.

В основе архитектуры USB4 лежит спецификация протокола Thunderbolt, недавно предоставленная компанией Intel корпорации USB Promoter Group. Она позволяет удвоить максимальную совокупную пропускную способность USB, и даёт возможность использовать одновременно несколько протоколов для передачи данных и их отображения.

Среди ключевых характеристик USB4:

Возможность двухполюсной работы с использованием существующих кабелей типа USB Type-C и передачи данных на скорости до 40 Гбит/сек через кабели, сертифицированные для работы с этой скоростью.

Несколько протоколов данных и отображения, которые эффективно совместно используют максимальную совокупную пропускную способность.

Обратная совместимость со стандартами USB 3.2, USB 2.0 и Thunderbolt 3.

В силу того, что разъём типа USB Type-C превратился во внешний порт дисплея для многих подключаемых продуктов, спецификация USB4 позволяет хосту оптимально масштабировать распределение потока отображаемых данных. Однако, даже несмотря на то, что в спецификации USB4 введён новый базовый протокол, в стандарте обеспечена совместимость с существующими хостами и устройствами USB 3.2, USB 2.0 и Thunderbolt 3; получаемое в результате соединение масштабируется до уровня наилучшей совместной работы подключаемых устройств.

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