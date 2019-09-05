Телеканалы StarLightMedia больше не будут доступны на YouTube. Уже к концу этого года холдинг намерен сосредоточить весь свой контент исключительно на сайте «Телепортал», пишет Телекритика.

По словам креативного директора дивизиона Digital & Pay Виталия Чиркова, причиной такого решения стала низкая доходность. Поскольку большую часть просмотров контента приносит YouTube, сайты телеканалов эти просмотры недополучают. Благодаря уходу с видеохостинга, считает Чирков, медиагруппа сможет контролировать рынок качественного видеоконтента.

«Сегодня 90% просмотра нашего контента в интернете приносит YouTube. Но доходы от монетизации нашего контента на YouTube составляют примерно 45% наших доходов от интернет-рекламы и почти 25% доходов всего дивизиона Digital и PayTV. Для того чтобы вернуть недополученные на сайтах телеканалов деньги из-за размещения на YouTube, нам надо 20% просмотров «перегнать» на наши сайты. Это реализуемая задача. Поэтому, выкладывая наш контент на YouTube через 48 часов после выхода на ТВ, мы за эти двое суток получаем эти 20% YouTube-просмотра у себя на сайтах», — объяснил креативный директор Digital & Pay.

В то же время зрители за рубежом будут иметь доступ к каналам StarLightMedia на YouTube. Чирков объяснил это тем, что заграницей просмотры стоят в разы дороже, чем в Украине.

«Цена клика за границей действительно другая: если у нас в среднем где-то не больше 80 центов за 1000 просмотров видео, то средняя цена для региона СНГ – 120 центов. В Украине на своих сайтах мы зарабатываем больше чем на YouTube. А на «заграничных» просмотрах на YouTube ровно наоборот», — рассказал он.

Кроме того, StarLightMedia планирует размещать на «Телепортале» сериалы Film.UA и StarMedia, поскольку их контент на YouTube имеет большое количество просмотров.

Обновленный «Телепортал» будет запущен уже в ноябре как VOD-сервис. Зрители смогут выбрать либо бесплатный доступ по рекламной модели, либо безрекламный по подписке. Цена подписки пока не называется.

Напомним, StarLightMedia официально подтвердили запуск HD-вещания. Каналы в HD-качестве начнут работу в начале 2020 года.

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