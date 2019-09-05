В StarLightMedia рассказали, какими будут цены на дистрибуцию каналов холдинга в следующем году. К концу 2020 года стоимость ретрансляции будет превышать текущую на 3 грн с абонента в месяц, передает Телекритика.

Согласно данным, месячная стоимость ретрансляции шести каналов StarLightMedia в первом квартале следующего года составит 4,5 грн с абонента — сейчас эта сумма равна 3 грн. А во втором квартале дистрибуция ICTV, CТБ, «Новый канал», М1, М2 и «ОЦЕ» будет обходиться провайдерам в 6 грн.

Однако, как сообщил коммерческий директор дивизиона Digital & Pay TV холдинга StarLightMedia Николай Фаенгольд, эти расценки будут действовать только для тех провайдеров, которые успеют подписать соглашение с холдингом до 30 ноября. Те, кто подпишет после 1 декабря, будут платить больше.

«Практика последних лет показывает, что 99% провайдеров подписывают с нами соглашения до 1 января. В этом году мы планируем стартовать с подписной кампанией раньше – не позже октября, но надеемся, что начнем уже в сентябре. С некоторыми провайдерами мы уже в переговорах», — рассказал Фаенгольд.

Также отмечается, что StarLightMedia не будет вводить дополнительную плату за HD-версии пяти своих каналов, которые запустит уже в начале следующего года.

Напомним, StarLightMedia принял решение закрыть доступ к своим каналам пользователям видеоплатформы YouTube. Холдинг намерен сосредоточить весь свой контент исключительно на сайте «Телепортал».

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