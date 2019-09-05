Новое решение поможет вещателем и правообладателям преодолеть проблему задержки между экранами, которая была критической при потоковой трансляции через IP.

Новое решение от компании SES, которое планируется публично представить на выставке IBC2019 в Амстердаме, позволяет синхронизировать OTT и спутниковое вещание благодаря возможности доставки IP-сигналов на OTT платформы столь же быстро, как и на спутник, что значительно улучшит зрительское восприятие таких трансляций.

Новое решение, получившее название «Satellite and OTT in Sync» («Спутник и OTT – синхронно») даёт вещателям возможность более чёткого согласования по времени трансляций, которые зритель видит на разных экранах (либо одновременно на нескольких экранах) благодаря устранению задержки между телевизионным вещанием и вещанием через OTT платформу.

Даже несколько секунд задержки между картинками на различных экранах способны испортить впечатление от просмотра контента, и это было серьёзной проблемой, нуждавшейся в решении. Уникальное решение от компании SES обеспечивает возможность синхронизации трансляций, давая вещателям уверенность в том, что их зритель получит наслаждение от незабываемых моментов.

Новое решение «Satellite and OTT in sync» от компании SES позволяет принимать исходный сигнал на пути его передачи к спутнику и раздавать его одновременно через IP и спутник. Благодаря использованию компрессии и настройки IP потока с малой задержкой новое решение даёт возможность передавать контент на OTT платформу синхронно с передачей сигнала через спутник. Этот метод даёт возможность убрать секунды задержки между традиционной телевизионной трансляцией и другими решениями OTT с низкой задержкой или стандартными OTT-трансляциями.

«Сегодняшние вещатели ищут возможности для защиты и развития своего бизнеса путём обеспечения максимально комфортного просмотра прямых трансляций важнейших событий, в особенности – спортивных мероприятий премиум-класса. Когда болельщик смотрит трансляцию захватывающего матча через OTT и вдруг слышит восторженные возгласы других болельщиков, смотрящих тот же матч по телевизору в баре на первом этаже – ещё до того, как он сам увидел на экране гол, это его разочаровывает, – говорит генеральный директор SES Video Фердинанд Кайзер. – Как гибридный дистрибутор видео, компания SES может обрабатывать исходное видео как для трансляции через спутник, так и для OTT, позволяя вещателям поставлять зрителям уникальный, синхронизированный и качественный конечный продукт».

Компания SES лидирует в отрасли, имея охват в 355 миллионов домохозяйств (или 1 миллиард человек) и распространяя через спутник 8 200 телеканалов. Благодаря недавнему объединению дочерней компании SES – MX1 с подразделением SES Video компания SES получила возможность управлять пакетом из 525 телеканалов, ежедневно транслируя более 8 400 часов живого потокового видео в Интернете, и в частности – 620 часов премиальных спортивных мероприятий. Выход на рынок с унифицированным решением для инфраструктуры и услуг видео означает, что компания SES сможет ускорить развёртывание гибридных линейных и нелинейных услуг по доставке контента, а также решений с беспрецедентным глобальным охватом.

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