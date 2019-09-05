OneWeb планирует обеспечить Аляску широкополосным доступом к интернету. Предоставление услуг в регионе начнется уже в следующем году, а в 2021 полноценное постоянное покрытие появится даже в самых отдаленных участках Полярного круга, говорится на официальном сайте оператора.

Согласно данным, OneWeb обеспечит в Арктике пропускную способность 375 Гбит/с к северу от 60 параллели северной широты.

«Плотное и гибкое покрытие спутников OneWeb в сочетании с его высокоскоростным обслуживанием и низкой задержкой обеспечат превосходное подключение на 48% Арктики, где в настоящее время нет широкополосного покрытия», — сообщают в OneWeb.

Ожидается, что глобальная сеть OneWeb поможет обеспечить связью авиацию, поспособствует упрощению интеллектуальной доставки грузов, сбору климатических данных и росту цифровой экономики в регионе.

Напомним, в январе Astranis Space Technologies с провайдером PDI заявили о намерении уже в следующем году запустить на орбиту сверхмалый спутник, который обеспечит доступ к интернету по всей Аляске.

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