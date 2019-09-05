После чреды скандалов телеканал NewsOne могут лишить лицензии. Обращение с соответсвующей просьбой в суд направил Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, передает РБК-Украина.

Сообщается, что за аннулирование лицензии NewsOne единогласно проголосовали все члены Нацсовета. Представители регуляторного органа попытаются добиться прекращения вещания канала на территории Украины путем обращения в суд.

Причина в том, что телеканал не раз попадал в скандальные ситуации, связанные с нарушением закона об иформации. В эфире NewsOne были обнаружены пропагандистские и разжигающие вражду материалы.

В частности, последний скандал возник из-за трансляции выступлений нынешних нардепов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Юрия Бойко, где они заявляли о необходимости возобновить связи с Россией, отменить закон о декоммунизации и т.д.

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