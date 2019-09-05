За 21 год, минувший со дня отправки первой из ставших впоследствии знаменитых «красных коробочек», компания Netflix разослала своим клиентам в общей сложности 5 миллиардов DVD дисков. О знаковом событии было объявлено компанией DVD.com, являющийся подразделением Netflix, которое сегодня отвечает за рассылку физических носителей, в её аккаунте на Twitter.

Компания Netflix организовала службу рассылок «DVD – почтой» в марте 1998, и к началу 2007 года клиентам было отправлено миллиард дисков. Вскоре после этого компания запустила услугу потокового видео, которая изначально позиционировалась как бонус для подписчиков DVD.

Спустя четыре года компания Netflix разделила свои службы рассылок DVD и трансляции видео в интернете на два отдельных подписных плана и бизнес-проекта. С тех пор абонентская база службы рассылки DVD дисков неуклонно сокращается, с 14 миллионов подписчиков по состоянию на 2014 год до всего 2.4 миллиона подписчиков по итогам последнего финансового квартала. В тот же период – в конце последнего финансового квартала – количество платных подписчиков потоковой службы компании превысило 151 миллион.

По мере сокращения подписчиков DVD-отдела компания Netflix начала постепенно сворачивать инфраструктуру, созданную для поддержания данного бизнеса. В лучшие годы у Netflix было около 50 дистрибуторских точек по всей территории США, из которых и проводилась рассылка заказов по стране (рассылка дисков за рубеж никогда не осуществлялась). В прошлом году количество таких пунктов сократилось до 17.

Впрочем, рассылка DVD дисков по подписке по-прежнему остаётся достаточно прибыльной для компании. Во втором квартале 2019 года продажа физических носителей принесла компании почти 46 миллионов долларов прибыли. Эта немалая прибыль и поясняет, почему компания по-прежнему поддерживает работу службы рассылки DVD дисков.

И, напоследок, для любопытных: пятимиллиардным DVD диском, отправленным заказчику компанией Netflix, стал диск с записью фильма «Рокетмен», который в настоящее время отсутствует в предложении потоковой платформы компании.

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