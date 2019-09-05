В Ассоциации 8K представили спецификации для потребительских телевизоров

В Ассоциации 8K (8K Association или 8KA) заявили, что в рамках технической программы «8KA» были определены ключевые параметры производительности для 8K совместимых телевизоров.

Критерии определялись при участии членов ассоциации, в число которых входят компании, представляющие ведущие бренды потребительской электроники и производители панелей.

«Определение ключевых атрибутов для спецификации 8K-совместимых телевизоров демонстрирует стремление Ассоциации 8K сосредоточиться на быстром определении критически важных шагов, которые необходимо предпринять для развития технологии передачи видео нового поколения, – говорит исполнительный директор 8KA Крис Чинок. – Достижение данной вершины является отличным свидетельством духа сотрудничества, свойственного членам Ассоциации 8K, а также общего энтузиазма по поводу расширения экосистемы 8K».

Потребительские характеристики производительности спецификации Ассоциации 8K:

Разрешение: 7680 x 4320 пикселей.

Частота кадров на входе: 24p, 30p и 60p кадров в секунду.

Яркость дисплея: Более 600 нит на пике яркости.

Кодек: HEVC.

Интерфейс: HDMI 2.1.

Дополнительные характеристики производительности и интерфейса (доступны для членов Ассоциации).

8K называют стандартом наиболее высокой чёткости для создания контента, его дистрибуции и телевизионных дисплеев, который поддерживает разрешение экрана в более чем 33 миллиона пикселей, что в четыре раза выше, чем в стандарте UHD/4K.

Новая спецификация для 8K совместимых телевизоров, выработанная в Ассоциации 8K, включает рекомендации по уровню производительности для таких технологий как расширенный динамический диапазон (HDR), цветопередачи, а также требования к интерфейсу. В Ассоциации высказывают надежду на то, что спецификация добавит потребителям уверенности в выборе при совершении покупки.

Следующим шагом для членов Ассоциации 8K станет разработка теста на совместимость, который должен обеспечить прозрачность процесса тестирования. В 8KA планируют разработать специальный логотип, который будет размещаться на 8K совместимых телевизорах членов Ассоциации при условии их соответствия требованиям нового технического стандарта.

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