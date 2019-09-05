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В Ассоциации 8K представили спецификации для потребительских телевизоров

Борис Скуратовский
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8K Association

В Ассоциации 8K (8K Association или 8KA) заявили, что в рамках технической программы «8KA» были определены ключевые параметры производительности для 8K совместимых телевизоров.

Критерии определялись при участии членов ассоциации, в число которых входят компании, представляющие ведущие бренды потребительской электроники и производители панелей.

«Определение ключевых атрибутов для спецификации 8K-совместимых телевизоров демонстрирует стремление Ассоциации 8K сосредоточиться на быстром определении критически важных шагов, которые необходимо предпринять для развития технологии передачи видео нового поколения, – говорит исполнительный директор 8KA Крис Чинок. – Достижение данной вершины является отличным свидетельством духа сотрудничества, свойственного членам Ассоциации 8K, а также общего энтузиазма по поводу расширения экосистемы 8K».

Потребительские характеристики производительности спецификации Ассоциации 8K:

  • Разрешение: 7680 x 4320 пикселей.
  • Частота кадров на входе: 24p, 30p и 60p кадров в секунду.
  • Яркость дисплея: Более 600 нит на пике яркости.
  • Кодек: HEVC.
  • Интерфейс: HDMI 2.1.
  • Дополнительные характеристики производительности и интерфейса (доступны для членов Ассоциации).

8K называют стандартом наиболее высокой чёткости для создания контента, его дистрибуции и телевизионных дисплеев, который поддерживает разрешение экрана в более чем 33 миллиона пикселей, что в четыре раза выше, чем в стандарте UHD/4K.

Новая спецификация для 8K совместимых телевизоров, выработанная в Ассоциации 8K, включает рекомендации по уровню производительности для таких технологий как расширенный динамический диапазон (HDR), цветопередачи, а также требования к интерфейсу. В Ассоциации высказывают надежду на то, что спецификация добавит потребителям уверенности в выборе при совершении покупки.

Следующим шагом для членов Ассоциации 8K станет разработка теста на совместимость, который должен обеспечить прозрачность процесса тестирования. В 8KA планируют разработать специальный логотип, который будет размещаться на 8K совместимых телевизорах членов Ассоциации при условии их соответствия требованиям нового технического стандарта.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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