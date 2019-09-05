Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания раздаст 11 FM-частот для запуска местного радиовещания в 7 областях Украины. Конкурс был объявлен вчера, 4 сентября, передает Укринформ.

Согласно данным, участники конкурса могут претендовать на свободный частотный ресурс в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Львовской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях.

«На конкурс выставлены частоты в г. Гайсине (107,1 МГц) и пгт Оратове (90,7 МГц) Винницкой области, г. Ковеле Волынской области (95,4 МГц), пгт Дубовое Закарпатской области (103,5 МГц), г. Турке Львовской области (99,8 МГц), пгт Николаевке Одесской области (106,3 МГц), г. Кременчуге Полтавской области (97,9 МГц), г. Лозовой (106,3 МГц), пгт Великом Бурлуке (99 , 1 МГц), пгт Новой Водолаге (89,8 МГц) и с. Бахметовке Харьковской области 87,5 (МГц)», — сообщает пресс-служба Нацсовета.

В условиях конкурса прописано, что претендовать на частоты могут радиостанции, не меньше 15% эфира которых составляют информационные передачи на местную тематику. Все программы должны вестись исключительно на украинском языке.

Напомним, в прошлом месяце в Киеве освободились две частоты под радиовещание в цифровом стандарте DAB+. От своих лицензий отказались Zemlya и Old Fashioned Radio.

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