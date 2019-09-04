Международная медиакомпания Viasat World получила права на предстоящий показ эпической многосерийной драмы «Мир в огне» через своего партнера-дистрибьютора − компанию ITV Studios Global Entertainment. Об этом Mediasat сообщили в пресс-службе Viasat World.

Первоначально заказанный каналом BBC One и продюсируемый компанией Mammoth Screen («Полдарк»), «Мир в огне» – это новый исторический драматический сериал от обладателя множества наград, сценариста Питера Баукера.

Проект снимали на съемочных площадках по всей территории Европы, включая Польшу, Францию, Германию и Великобританию. Драма наполнена большим количеством сюжетных линий и заставляет сердце замирать, рассказывая о Второй мировой войне глазами обычных людей по разные стороны мирового конфликта.

Звездный актерский состав включает оскароносную Хелен Хант, обладателя премий Эмми и BAFTA Шона Бина, номинантку на премию Оскар и обладательницу премии Лоренса Оливье Лесли Мэнвилл, а также польских актеров Зофии Вихлач, Томаша Кота, Радослава Каима, Агаты Кулеша и Томаша Зетэка.

Первый сезон состоит из семи серий длительностью 1 час и повествует о первом годе войны, начиная с вторжения Германии в Польшу в сентябре 1939 года и заканчивая битвой за Британию. Представляя ранее неизвестный взгляд на первые дни войны, захватывающая драма прослеживает переплетающиеся судьбы героев из Британии, Польши, Франции, Германии и Соединенных Штатов во время одного из самых поворотных и кардинальных моментов в истории двадцатого столетия. От Гарри, молодого английского переводчика в Варшаве, вовлеченного в переговоры с нацистами и пытающегося тайно вывезти свою польскую возлюбленную Касю из страны, до девушки Лоис, которая ждет его дома, молодого рабочего манчестерской фабрики, который воспользуется всеми возможностями, которые может предложить война, чтобы жить другой жизнью. От девушки Нэнси, военного корреспондента из США, которая не может жить без риска, до семьи Росслер в Берлине, которая волнуется за своего сына-солдата и готова на все, чтобы защитить свою искалеченную дочь от внимания правящего нацистского режима.

«˝Мир в огне˝ – именно тот вид премиум-контента, который любит аудитория канала Epic Drama. Мы в большом восторге от того, что смогли получить права на этот невероятный сериал. Он вдохновенно рассказывает истории обычных людей на фоне Второй мировой войны. В нем есть преданность и жестокость, храбрость и страх, любовь и потеря, надежды и мечты. Ранее мы видели, насколько успешны на нашем канале истории с многообразием языков и локаций. Поэтому мы знаем, когда данный сериал появится на экранах в Центральной и Восточной Европе этой осенью, зрители канала Epic Drama смогут погрузиться в его образы, а также эмоции и атмосферу адреналина», − комментирует Карин Хейджинк, вице-президент направления платных телевизионных продуктов и каналов в Viasat World.

Дженнифер Эбелл, старший вице-президент по продажам в Европе, на Ближнем Востоке и Африке в компании ITV Studios Global Entertainment, отмечает: «Поскольку мы тесно сотрудничаем с Viasat World с тех пор, как 18 месяцев назад они запустили канал Epic Drama, который стал домом для некоторых наших крупнейших исторических драматических проектов, мы были уверены, что он прекрасно подойдет для «Мира в огне». Об этом знаковом драматическом сериале начали говорить задолго до премьеры – ему суждено покорить сердца и умы зрителей канала Epic Drama».

Первый сезон сериала «Мир в огне» будет транслироваться на эксклюзивных условиях на канале Epic Drama по всей Центральной и Восточной Европе осенью и будет доступен для просмотра по запросу в рамках подписки на канал Epic Drama через партнеров-операторов.

Viasat World — ведущая международная медиакомпания с обширным портфолио каналов и видео по запросу (SVOD), которое охватывает документальный, развлекательный, сериальный, фильмовый и спортивный жанры. Компания представляет 27 платных телеканалов, вещающих на 17 языках в более чем 50 странах и регионах. Основные документально-развлекательные бренды Viasat Explore, Viasat History и Viasat Nature оживляют историю, погружают зрителя в мир дикой природы, рассказывают об экстремальных путешествиях, невероятных открытиях и бесстрашных людях. На канале Epic Drama представлены исторические драматические сериалы со всего мира. Также в портфеле компании есть девять фильмовых каналов, включая семейство TV1000 (TV1000, TV1000 Action, TV1000 World Kino) и ViP (ViP Premiere, ViP Comedy и ViP Megahit). На каналах представлен большой выбор фильмов: от голливудских блокбастеров до шедевров мирового кинематографа с участием величайших кинозвезд всех времен.

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