«Ростелеком» выпустит новые акции, 17% которых получит ВТБ. Об этом пишет РБК.

«Специально для этой сделки телекоммуникационная компания выпустит новые акции, часть которых выкупит ВТБ. Что будет с другими новыми акциями «Ростелекома», пока неясно», — сообщает ресурс.

Отмечается, что окончательный выкуп акций должен состояться к концу текущего года. Помимо акций «Ростелекома», ВТБ также станет владельцем доли в Tele2.

Напомним, ранее стало известно о планах нескольких российских компаний выкупить онлайн-кинотеатр Ivi. На приобретение видеосервиса были нацелены Российский фонд прямых инвестиций, а также оператор связи МТС.

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