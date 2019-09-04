В Донецкой области сотрудники Киберполиции пресекли деятельность пиратского сервиса. Житель Мариуполя незаконно предоставлял доступ к порядка 2,5 тысячи различных телеканалов, сообщает сайт Покровского отделения полиции.

Согласно данным, 35-летний житель Донецкой области создал сервис, в котором распространял без ведома правообладателей около 2,5 тысячи телеканалов и порядка 5 тысяч фильмов. За ежемесячную оплату доступ к контенту получили уже больше 5 тысяч пользователей.

Изначально сервис предлагал потенциальному клиенту пробный доступ к порталу в течение 24 часов. Если пользователь был заинтересован, он мог оформить подписку через администратора, путем перевода средств на электронный кошелек.

В ходе обыска жилья нарушителя полицейскими было изъято все оборудование, касающееся дела, и отправлено на экспертизу. Размер ущерба, нанесенного правообладателям, пока не установлен. Злоумышленнику грозит до двух лет тюрьмы.

Напомним, в мае Киберполиция установила личность двух пиратов, администрирующих четыре крупных нелегальных ресурса — kinogo.co.ua, uafilm.top, ukrfilm.top, kino-hd.top. Незаконная деятельности приносила нарушителями сотни тысяч гривен.

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