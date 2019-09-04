В Беларуси отменили лицензирование услуг кабельного ТВ. Президент республики Александр Лукашенко подписал Указ «О совершенствовании лицензирования», регулирующий условия выдачи-получения лицензий на услуги связи, пишет TVnews.by.

Согласно данным, документ призван устранить избыточное регулирование в сфере лицензирования и упростить требования к лицензиатам. К примеру, теперь регуляторы не смогут приостановить или полностью прекратить действие лицензии за незначительные нарушения.

В Указе также говорится о необходимости составления четких и обоснованных условий лицензирования.

«Также Указом закрепляются и иные основополагающие принципы, на основе которых должно осуществляться лицензирование. К таким принципам, в частности, отнесены определение исчерпывающего перечня лицензионных условий с учетом их разумности, соразмерности и экономической обоснованности, максимальное использование информационных технологий при взаимодействии госорганов с лицензиатами», — сообщает ресурс.

Отдельно стоит отметить пункт, касающийся исключения услуг кабельного ТВ из списка лицензируемых. В документе сказано, что услуги по трансляции телевизионных программ и эфирной трансляции звуковых программ не будут лицензироваться уже с 1 октября текущего года.

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