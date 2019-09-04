В России постепенно падает популярность линейного телевидения. Глава «Медиа-коммуникационного Союза» (МКС) Михаил Демин считает, что через пару десятков лет такой вид просмотра может и вовсе уйти в историю, передает ТАСС.

О том, что вещание в режиме реального времени может потерять смысл Демин намекнул на заседании V форума СМИ России и Китая. По словам медиаэксперта, уже к 2022 году количество зрителей линейного ТВ может сравняться с количеством тех, кто телевизор и вовсе не смотрит. Уже к 2037 году необходимость такого вещания может исчезнуть полностью.

«Многие представители, в том числе крупных отечественных российских медиакомпаний, говорят о том, что к 2037 году, возможно, линейное вещание вообще потеряет смысл. То есть вся основная ключевая аудитория перейдет к новым моделям медиапотребления», — заявил Демин.

Глава МКС рассказал, что в России основу медиапотребления составляют люди, рожденные в 1963-1983 годах — именно они все еще смотрят линейное ТВ. Часть населения 1983-2003 годов рождения привыкла получать информацию из соцсетей, поисковиков и т.д. Разумеется, телевизор они практически не смотрят. Что уж говорить о гражданах, родившихся после 2003 года, которые используют самые новые технологии.

Напомним, в августе Аналитический центр Юрия Левады опубликовал данные отчета «Российский медиа-ландшафт», описывающего отношение россиян к СМИ за последние 10 лет. В частности телевидение получает все меньше доверия от зрителей. Если еще 10 лет назад почти 80% российских зрителей готовы были верить новостям из телевизора, то сегодня этот показатель не превышает 55%.

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