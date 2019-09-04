Развитие сетей 5G идёт семимильными шагами по всей планете – от Китая до США, и поэтому исследователи из Университета Ватерлоо разработали недорогой и эффективный способ подключения устройств категории «Интернет вещей» к высокоскоростным беспроводным сетям.

По прогнозам, к 2025 году в мире будет насчитываться приблизительно 75 миллиардов устройств категории «Интернет вещей» (IoT), подключенных к сетям 5G, что породит массовый запрос на современные беспроводные сети, поскольку существующие сотовые и Wi-Fi сети вряд ли смогут справиться с такой нагрузкой, говорится в публикации исследователей.

Освоение частот миллиметрового диапазона (mmWave) имеет решающее значение для развития технологии 5G, однако оборудование, необходимое для работы на этих частотах, является дорогостоящим и энергоёмким, и эти два фактора сдерживают развитие сетей 5G, необходимых для развития IoT. Новая технология подключения к сети, разработанная учёными из Университета Ватерлоо, даёт возможность использования нелицензированной полосы частот шириной в несколько гигагерц, что более чем в 200 раз превышает полосы, выделенные для действующих сетей Wi-Fi и сотовой связи.

«Для решения проблем, возникающих при использовании миллиметрового диапазона для IoT приложений мы создали современную сеть, получившую название mmX, которая позволяет существенно снизить финансовые затраты и потребление электроэнергии, давая при этом возможность использования всех приложений IoT», – заявил доцент школы компьютерных наук при Университете Ватерлоо Омид Абари.

Сеть mmX обеспечивает более высокую в сравнении с Wi-Fi и Bluetooth скорость передачи данных, что является несомненным плюсом, а также позволяет организовать более скоростное подключение к сети для всех устройств IoT. Также она может быть задействована для работы приложений виртуальной реальности, самоходных автомобилей, дата-центров и беспроводных сотовых сетей, – говорит Али Абеди, являющийся докторантом в Школе компьютерных наук Черитон.

«Любой датчик, имеющийся в вашем доме и ранее использовавший Wi-Fi и более низкие частоты, отныне может подключаться к интернету через высокоскоростную сеть в миллиметровом диапазоне. В самоходных автомобилях также имеется множество датчиков – теперь они смогут стать беспроводными и более надёжными», – резюмирует Абеди.

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