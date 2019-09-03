Видеохостинг YouTube и Федеральная торговая комиссия (ФТК) пришли к соглашению. Кроме полного удаления рекламы из детских роликов, платформа обязуется выплатить штраф в размере 150 миллионов долларов за нарушение «Закона о защите конфиденциальности детей в интернете», пишет Bloomberg.

Несмотря на это, многие защитники детской безопасности в интернете остались недовольны мерами наказания. Они считают, что сумма штрафа слишком мала, чтоб действительно возыметь какой-либо результат.

К примеру, сенатор-демократ Эд Маркей называет сумму штрафа «номинальной» и считает ее недостаточным наказанием для влиятельной компании, нарушившей «неприкосновенность частной жизни детей и федеральный закон».

В подтверждение этого директор Центра цифровой демократии Катарина Копп сообщает, что доходы видеосервиса от рекламы (в частности и те, что получены посредством нарушения законов) слишком велики. Поэтому такого «легкого» штрафа YouTube даже не почувствует.

Напомним, что ранее YouTube регулярно внедрял всевозможные ограничения, связанные с защитой прав несовершеннолетних пользователей.

На сегодняшний день платформа уже перенесла большую часть детского контента в YouTube Kids, а для тех, которые остались на основном сервисе, ввела некоторые меры предосторожности.

В частности, были отключены комментарии к видео с участием несовершеннолетних, сокращены рекомендации, а также удалены ролики, нарушающие правила сообщества в отношении безопасности детей.

Что касается последних изменений, видеосервис запретил пользователям до 13 лет вести прямые трансляции без присутствия взрослых.

Также платформа очистила все ролики, предназначенные детям, от таргетированной рекламы.

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