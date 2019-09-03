«Триколор» перезапустил сразу три собственных канала. С начала осени оператор провел ребрендинг телеканалов «Наше Любимое», «Остросюжетное» и «КиноПремиум», говорится на официальном сайте.

Сообщается, что в ходе ребрендинга оператор сменил графическое оформление и логотипы вышеуказанных каналов. Более того, «Наше Любимое» и «КиноПремиум» получили новые названия — «Либимое» и «Премиальное» соответственно.

Отмечается, что «Премиальное», «Остросюжетное» и «Любимое», доступные в SD- и HD-форматах, входят в состав пакетов «Единый», «Единый Ultra HD» и «Экстра».

Директор «Триколора» по контенту Арсен Хомутов заявил, что таким образом, посредством перезапусков телеканалов, оператор открывает зрителям доступ к новому контенту и более приятному просмотру за счет яркого оформления

«»Триколор» продолжает развивать тематическое телесмотрение. Благодаря обновлению линейки телеканалов собственного производства наши клиенты получили возможность смотреть еще больше разнообразного контента, а с помощью яркой визуализации зрителям теперь проще выбрать фильм под свое настроение», — прокомментировал он.

Напомним, что в этом году «Триколор» уже совершал несколько ребрендингов каналов собственного производства. В частности, в феврале стало известно о перезапуске телеканала «Наш Детектив» — на его месте появился экшн-канал «Наше Крутое».

А в июне оператор провел ребрендинг Ginger HD — канал сменил название на «Капитан Фантастика», сосредоточившись на детском приключенческом контенте.

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