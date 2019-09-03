На днях произошло отличное событие для любителей спорта – провайдер интернет телевидения OLL.TV договорился с правообладателем Setanta Sports и был сформирован отдельный спортивный пакет. За 139 гривен в месяц абонентам будут доступны телеканалы Футбол 1, Футбол 2, Setanta Sports. Из одних рук и на одном устройстве, либо через одно приложение становятся доступны самые ходовые и топовые спортивные мероприятия и события: прямые трансляции матчей Премьер-лиги Украины, Лиги Чемпионов, Лиги Европы, Лиги Наций, Евро-2020, чемпионата Бельгии, чемпионата Франции, Бундеслиги, Серии А, Ла Лиги, английской Премьер-Лиги, Кубка Английской Лиги, Кубка футбольной Лиги Англии и Чемпионшипа, матчи NHL, NBA, UFC и гонки Formula 1. Радоваться бы? Да нет. Шквал недовольных комментариев. И дорого, и неудобно, и почему не бесплатно?)

То, что Украина – страна с низкой культурой потребления контента, высоким уровнем пиратства и низкой платежеспособностью, не исключает тот факт, что зритель избалован дорогим контентом, а рынок платного ТВ, легального, существует.

Маленькая ремарка. Украинское телевидение, как платные пакеты, так и сами телеканалы давно технически, технологически, контентно не уступают мировым аналогам. Если вы включите западные каналы, удивитесь, что местные вещатели давно на уровне, а то и выше. За исключением одного – цены. Продукт, который украинским потребителям кажется дорогим, переоцененным, на других рынках стоит в разы дороже.

Чтобы потребитель не витал в иллюзиях, попробую объяснить, как работает рынок платного ТВ в Украине, да и в мире в целом?

Для начала! Телевидение не бывает бесплатным! Вот забудьте эту формулировку. Все телевидение платное. Вопрос лишь в модели монетизации. Их всего три:

— просмотр оплачен рекламодателем;

— просмотр оплачен зрителем;

— гибридная модель;

С точки зрения технологической цепочки доставки, телевидение бывает открытым либо закодированным. Транспортом выступает эфир, спутник, кабель, интернет.

В большинстве стран эфирное телевидение в ходе эволюции и развития технологий, получило статус универсальной услуги, в рамках которой, телеканалы доступны потребителям в открытом доступе. Все остальные способы доставки, где сигнал не является частью технологической цепочки вещателя, будь то кабельное телевидение, IPTV либо OTT-сервисы, спутниковая платформа DTH – подразумевают провайдера, формирование пакетов их наполнение и абонентскую плату, соответственно.

При формировании наполнения программной услуги, провайдер делит телеканалы на несколько категорий:

— телеканалы универсальной программной услуги

Это, так называемая услуга «must carry» – утвержденный на законодательном уровне перечень телеканалов, которые абоненту предоставляют в обязательном порядке, в большинстве случаев бесплатно в рамках услуги. То есть, деньги абонент платит провайдеру исключительно за техническую доставку, а не за каналы. Сюда входят: UA: Перший, UA: Культура, Рада, UA: Донбас, UA: Крим.

— телеканалы медиагрупп

В Украине существует четыре основных медиагруппы: ИнтерМедиаГруп, 1+1 Медиа, Медиа Группа Украина, StarLightMedia. Суммарно их около 30.

В цифровом эфире Т2 эти каналы доступны в открытом доступе, а к провайдерам они попадают уже за деньги. Так как львиная доля телесмотрения в сетях кабельщиков припадает на эти каналы, их наличие в сетях практически обязательно. Есть, конечно, в Украине провайдеры, которые с какой-то из медиагрупп не договорились, но это скорее всего исключение из правил, так как отключение каналов любой из медиагрупп – вызывает негодование со стороны абонентов.

— другие украинские каналы

Сюда относятся платные каналы медиагрупп и других правообладателей, не вошедшие в первую и вторую категории – телеканалы «Футбол 1», «Футбол 2», «Спорт 1», «Спорт 2», условно бесплатные каналы и каналы, которые платят провайдерам за доступ к мозгу телезрителя – телемагазины, религиозные, партийные новостные каналы.

— иностранные телеканалы

Каналы иностранных вещателей, которые получили в Украине разрешение Национального совета Украины по вопросам ТВ и радиовещания и официально продаются операторам. Сюда входят каналы группы Viacom, Viasat, Fox/NatGeo, Discovery/Eurosport, Sony, SPI, Setanta Sport и др. В списке Нацсовета их более 150.

Огромное заблуждение, что при выборе телеканала для включения в свою сеть провайдер оперирует интересами зрителя. В первую очередь, кабельщик смотрит на финансовые условия и сможет ли он их выполнить при своей абонентской базе, технологических особенностях сети и конкурентном рынке. И только после этого соглашается включать телеканал в сеть либо не включать.

Финансовые условия бывают также нескольких типов:

Условные деньги, что-то из разряда 120 грн в месяц. Не может у нас продукт/товар представляться безоплатно, налоговая этого не поймет;

Фиксированная плата вне зависимости от количества абонентов в сети, например, 100$ за телеканал в месяц;

Фиксированная плата за абонентскую базу, например, 1000$ в месяц за 5 телеканалов до достижения количества абонентов от 0 до 5 000 человек. Ежемесячно провайдер сдает отчетность, после достижения условия пересматриваются. Есть в договорах с «дорогими» телеканалами неприятная для провайдера условность, как прогрессия. Правообладатель может на год выставить оценочный рост абонетской базы и к ней привязать цену.

А ля Карт (A la carte). Условная схема, в которой провайдер оплачивает количество абонентов, которые приобрели телеканал/ы.

Так же цена зависит от количества абонентов провайдера, появления нового игрока на рынке – это уже событие. Новичкам стартовать очень сложно, условия им выкатывают с расчетом уже существующих абонентов, которых еще нет(( И особенность ценообразования, то что, вы никогда не поймете – цена зависит от технологии. Технологическая нейтральность в данном случае не срабатывает. IPTV/OTT – самые дорогие у правообладателей. Почему? Лучше не спрашивайте. Самая дешевая в пересчете на одного абонента считается аналоговая кабельная сеть. Отсутствие возможности пакетировать сигнал, ограниченное количество телеканалов – до 75, – обязывают платить за всю абонентскую базу.

В цифровом кабеле или в IPTV/OTT условия варьируются в зависимости от пакета, в который включен телеканал. Это также влияет на цену. Бывает, что условием может быть – только «Базовый» пакет, либо только «Дополнительный», либо наши каналы в отдельном пакете.

После того, как провайдер переварит всю информацию, взвесит за и против, он принимает решение – включать телеканал в состав услуги или нет. И если в платежеспособность своих абонентов он не верит, условной «Сетанты» или «Евроспортов» вам как абоненту этой сети не видать.

Правила эти примерно одинаковы для всех рынков, с поправкой на местные особенности и колорит.

Если мы посмотрим на цены, то «суповой» набор у кабельщиков в Украине колеблется в районе 50-100 грн за аналог и 100-150 за цифру, в IP он не дотягивает дороже 200-300 грн. за все, включая Футболы, Сетанту, Евроспорты, Дискавери, Виасаты, Натгео и Фоксы. Грех жаловаться, практически халява. 10 евро за то, что в Европах стоит под 30-40-50… Но наш украинский потребитель считает иначе. Дорого.

Так как мы живем в глобальном мире, просто хочу ознакомить вас с ценами на услуги платных телесервисов других стран, где потребители аналогично не горят желания платить, но платят, потому что культура потребления иная, законы другие, ментальность другая, и отношение к чужому продукту:

Великобритания, SkySports – 18 фунтов в месяц за Премьер Лигу и Футбольные трансляции + 23 фунта за спортивное семейство телеканалов SkySports.

Германия, DAZN – 12 евро в месяц только за спортивные телеканалы. Для примера, Картина.ТВ с набором телеканалов для выходцев из эксСССР и архивом на 14 дней стоит 16 евро в месяц.

Италия, NowTV – 8 евро в месяц за Серию А, Лигу Чемпионов и Лигу Европы.

Катар, BeIN – 45 долларов в месяц за пакет, куда входит 15 спортивных телеканалов.

НТВ-плюс, Россия – около 10 долларов стоит спортивный пакет, который можно приобрести дополнительно к «Базовому».

Польша, NC+ – 100 злотых или около 643 грн. в месяц за пакет, куда входит 15 спортивных телеканалов.

1 of 5

На международном рынке продаж телеправ Украина стоит особняком. Большая, 40 миллионная страна в центре Европы, как «черная дыра» для правообладателей. Нет, платить за контент не любят нигде. Где это отказывались от возможности посмотреть на халяву? Но так как не любят платить в Украине – удивляет даже циничных вендоров.

Поэтому, и отношение к украинскому рынку – по остаточному принципу. В Украину не рвутся правообладатели с дорогим контентом. Они не планируют создавать отдельную украиноязычную версию своих телеканалов. Они в основном делают одну версию для всех стран эксСНГ на русском языке, пользуясь для Украины лазейкой – ратифицированной Конвенцией о трансграничном вещании, что позволяет телеканалу с европейской регистрацией свободно попадать к украинским кабельщикам и собирать деньги по формуле «сколько получится собрать». А основные рынке – Россия, Казахстан и другие соседи.

И когда Oll.TV заявляет, что спортивный пакет стоит «139 грн», либо «Воля», что наличие Футболов и Сетанты стартует от 209 грн в месяц, а в ответ получают заявления от абонентов, что дорого! Да мы будем смотреть через шаринг, да в интернете найдем ворованные трансляции, да у нас есть IPTV (большая часть пользователей в термин интернет-ТВ вкладывает понятие, базирующееся исключительно на найденном в интернет-помойках плей-листе с ворованными телеканалами) – становится очевидно, что даже на такой небогатый рынок как украинский дорогой спортивный контент не придет. А если мы уж говорим о спорте, то это самый дорогой с точки зрения прав контент, потому что продукт прямого эфира. И провайдерам «дорогой» контент с таким отношением потребителя не особо будет интересен. Кто пожелает взвалить на себя финансовые обязательства и не выполнить их хотя бы в ноль?

Никого не агитирую, но очень хочется, чтобы в Украине рынок был более цивилизованным и за контент начинали учиться платить! И потребитель это понимал, что именно он – драйвер развития того же спорта в Украине, где телевидение играет не последнюю роль. И не будет качественного ТВ, телевидения без рекламы пока роялти хотя бы до половины сборов с рекламодателей не дойдет, мирового спорта из одних рук – пока мы не научимся платить. У всего есть своя цена. Мы должны отдавать отчет, что Европа, в которую мы стремится – это не только европейский ценности, но и культура, законы и цены! А там – платное телевидение, спорт – бизнес. И по цепочке идет развитие: телевидение – спорт/спорт – телевидение. И есть неоспоримое желание, чтоб украинский рынок воспринимали как рынок, а не как «черную» дыру.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.