Вчера, 2 сентября, Кабинет Министров принял решение о ликвидации Департамента защиты экономики (ДЭЗ) Национальной полиции Украины. Длительное временя представители IT-отрасли жаловались на неправомерные действия со стороны его сотрудников, передает Internet.UA.

Сообщается, что департамент не выполнял свои прямые обязанности — защиту бизнеса — а, наоборот, своими действиями нарушал работу компаний.

В частности, премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что сотрудники ДЗЭ во время обысков изымали из офисов технику, бухгалтерию и деньги, парализуя работу предприятий и требуя у них «выкуп».

К примеру, в результате обыска у эксперта по кибербезопасности Александра Галущенко полицейские изъяли оборудование и носители информации, в результате чего получили доступ к исходникам программных продуктов стоимостью несколько миллионов долларов. Более того, правоохранителями была сорвана работа благотворительного фонда Анны Галущенко, помогающего больным детям.

При этом сотрудники департамента, не имея должного разрешения суда, два месяца не возвращали изъятую технику владельцу, частично утеряв и повредив ее.

Теперь скандально известный департамент будет расформирован, а на его месте создадут новую структуру, занимающуюся расследованием финансовых преступлений. Кабмин обещает, что новые, честные и порядочные, сотрудники не повторят ошибок предшественников.

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