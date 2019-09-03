В США разработали новую технологию военной сотовой связи. Компания Hughs Network Systems придумала систему, превращающую вертолеты в летающие вышки, передает N+1.

«Новая система была разработана на основе системы HeloSat, обеспечивающей связь через спутники. Одна станция LTE для вертолетов поддерживает до 100 одновременных подключений. Система выполнена по модульной схеме с открытой архитектурой», — пишет источник.

Кроме того система поддерживает стандарт 4G и может использоваться на беспилотных аппаратах. «Летающие сотовые вышки» призваны увеличить покрытие военной сети и улучшить ее качество.

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