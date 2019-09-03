К составу Медиа-коммуникационного Союза присоединился онлайн-кинотеатр Ivi. Он стал первым видеосервисом в числе представителей МКС, передает Телеспутник.

Как сообщил Президент Союза «МКС» Михаил Демин, Ivi уже оказывал активною помощь Союзу, в частности, во время работы над антипиратским меморандумом.

«Бизнесы участников МКС диверсифицируются, и практически у всех уже есть собственные видеосервисы. Поэтому вхождение крупнейшего российского онлайн-кинотеатра в состав Союза «МКС» является логичным шагом. Мы уже участвовали в отраслевом диалоге с коллегами из ivi в рамках антипиратских инициатив и рады приветствовать их в качестве полноправных членов Союза», — отметил он.

Напомним, Медиа-коммуникационный союз — это российская отраслевая ассоциация, образованная крупнейшими медиакомпаниями и представителями телеком-индустрии страны в феврале 2014 года. Представляет интересы операторов связи, правообладателей, вещателей, крупных сейлз-хаусов и т.д., а также взаимодействует с государственными органами с целью оптимизации нормативно-правовой базы и реализации предложений и инициатив

В текущем году МКС занимался разработкой предложений в законопроект, соответствующий положениям Меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в эпоху развития цифровых технологий.

К примеру, в конце мая Медиа-коммуникационный Союз запустил программный софт на основе обученной нейросети для Реестра нелицензионного контента.

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