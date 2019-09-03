Депутаты партии «Слуга народа» внесли на рассмотрение законопроект, предлагающий вернуться к ведению национального реестра уникальных идентификаторов IMEI-кодов. Также операторов связи хотят обязать заключать договора с абонентами, передает портал ГОРДОН.

Согласно документу, мобильных операторов могут принудить предоставлять свои услуги «по паспортам», то есть заключать с абонентами контракты на основе их персональных данных. Действующие пользователи, без договора, будут обязаны его заключить до 2024 года.

Кроме того законопроект предусматривает возобновление ведения национального реестра уникальных идентификаторов IMEI-кодов. В связи с этим операторы будут вынуждены блокировать все «серые» номера, то есть не внесенные в реестр.

За изменение IMEI-кодов инициаторы предлагают штрафовать на сумму от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3 400 до 8500 грн).

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