В Госдуме разработали законопроект о борьбе с незаконной трансляцией ТВ-контента в интернете. В связи с этим в России может появиться единый оператор, регулирующий взаимодействия телеканалов с интернет-площадками, пишут Известия.

Сообщается, что к январю 2020 года в стране должна появиться единая система легального распространения в интернете 20 обязательных общедоступных телеканалов. При этом единым оператором может стать компания (не подконтрольная иностранцам), у которой есть договоры с большинством каналов из двадцатки.

Дело в том, что в России практически не регулируются интернет-трансляции, чем охотно пользуются операторы. Без ведома телеканалов они транслируют ТВ-контент и зарабатывают на этом немалые деньги — эксперты называют миллиардные цифры ежегодно.

Более того, игнорирование проблемы растущего онлайн-пиратства может возыметь серьезные последствия — под угрозой может оказаться создание новых фильмов, сериалов и шоу.

Новый законопроект направлен на пресечение незаконного распространения телеконтента в интернете — единый оператор будет обеспечивать вещателям дополнительную защиту авторских прав. В то же время интернет-сайты, распространяющие продукцию телеканалов в обход единого поставщика, будут блокироваться.

В свою очередь кабельные операторы и провайдеры связи выступили против. Их поддержала Антимонопольная служба. Начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС РФ Елена Заева считает нецелесообразным такое регулирование.

«Мы полагаем, что регулирование должно осуществляться на принципах сетевой и технологической нейтральности. В настоящее время распространение теле-, радиоканалов осуществляется в различных средах. Таким образом, накладывать специальные требования и ограничения в отношении части участников рынка по технологическому признаку нецелесообразно и противоречит этим принципам», — объяснила Заева.

Однако председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин уверен, что операторы попросту хотят продолжать неограниченно использовать эфир.

«Они хотят продолжать снимать эфирный или спутниковый телесигнал и неограниченно использовать эфир. Можно вставлять свою рекламу, какие-то передачи показывать, какие-то нет, то есть нарушать целостность эфира. Зачастую сигнал, который они передают, является эфирным. Это значит, что ряд передач, например какую-то зарубежную продукцию или фильмы, можно показывать только в эфире, а для интернета лицензия не покупается», — рассказал Левин.

В качестве компромисса замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин предлагает доработать законопроект, приобщив всех участников индустрии.

«Если бы сейчас мы привлекли к доработке текста крупные телеканалы, это могло бы серьезно продвинуть историю вперед», — заявил он.

Напомним, в конце марта «Национальная Медиа Группа» предложила утвердить единого оператора для распространения в интернете крупнейших российских телеканалов. В качестве главного претендента на эту роль вещатели рассматривают «Витрину ТВ».

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