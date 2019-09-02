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chinese flag on keyboard / интернет китай

В июне 2019 года количество пользователей интернета в Китае достигло отметки в 854 миллиона человек, а степень доступности интернета составила 61.2%. Об этом говорится в докладе о развитии интернета в Китае, опубликованном в издании Xinhua.

В сравнении с концом прошлого года количество пользователей интернета выросло на 25.98 миллиона человек, а доступность услуги увеличилась на 1.6%, говорится в докладе, представленном Китайским информационным центром интернет-сетей.

В общей сложности, 847 миллионов китайцев используют мобильные телефоны для выхода в интернет – на 29.84 миллиона больше, чем в конце минувшего года. На долю пользователей мобильных телефонов приходится 99.1% всех пользователей сети – на 0.5% выше, чем в конце минувшего года.

Средняя скорость загрузки файлов в мобильных широкополосных сетях выросла за пять лет почти в шесть раз, а стоимость мобильного интернета в Поднебесной снизилась более чем на 90%.

Рост скорости интернета при одновременном снижении его стоимости значительно ускорили рост потребляемого трафика, при этом средний объём потребляемого трафика достиг 7.2 Гб на одного пользователя – что в 1.2 раза выше среднемировых показателей, говорится в докладе.

В Китае также насчитали 1,24 миллиарда абонентов, пользующихся сетями четвертого поколения.

Напомним, ранее сообщалось о росте на 4.5% количества интернет-пользователей в Турции.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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