В июне 2019 года количество пользователей интернета в Китае достигло отметки в 854 миллиона человек, а степень доступности интернета составила 61.2%. Об этом говорится в докладе о развитии интернета в Китае, опубликованном в издании Xinhua.

В сравнении с концом прошлого года количество пользователей интернета выросло на 25.98 миллиона человек, а доступность услуги увеличилась на 1.6%, говорится в докладе, представленном Китайским информационным центром интернет-сетей.

В общей сложности, 847 миллионов китайцев используют мобильные телефоны для выхода в интернет – на 29.84 миллиона больше, чем в конце минувшего года. На долю пользователей мобильных телефонов приходится 99.1% всех пользователей сети – на 0.5% выше, чем в конце минувшего года.

Средняя скорость загрузки файлов в мобильных широкополосных сетях выросла за пять лет почти в шесть раз, а стоимость мобильного интернета в Поднебесной снизилась более чем на 90%.

Рост скорости интернета при одновременном снижении его стоимости значительно ускорили рост потребляемого трафика, при этом средний объём потребляемого трафика достиг 7.2 Гб на одного пользователя – что в 1.2 раза выше среднемировых показателей, говорится в докладе.

В Китае также насчитали 1,24 миллиарда абонентов, пользующихся сетями четвертого поколения.

Напомним, ранее сообщалось о росте на 4.5% количества интернет-пользователей в Турции.

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