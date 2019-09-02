Второго сентября провайдер Интернет и кабельного телевидения Сеть Ланет начал трансляцию ирландского спортивного телеканала Setanta Sports. В кабельной сети телеканал доступен в г. Киеве, а в сервисе онлайн-телевидения Ланет.TV — во всех регионах Украины. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе оператора.

Абоненты кабельного телевидения от Сети Ланет в городе Киеве могут смотреть телеканал Setanta Sports в аналоговом и цифровом качестве в ТВ-пакетах «Baza+» и «Prime+».

Пользователям сервиса онлайн-телевидения Ланет.TV (IPTV и OTT) телеканал «Setanta Sports» доступен для просмотра по всей территории Украины. Смотреть канал в цифровом качестве можно в ТВ-пакете «/BAZA», в HD-качестве — в пакете «/PRIME» и мини-пакете «/BAZAHD».

Ирландский спортивный телеканал Setanta Sports имеет эксклюзивные права на трансляцию Английской премьер-лиги, также будет транслировать матчи НХЛ, НБА, Формулу-1, UFC, теннисные турниры. Часть матчей будет комментироваться на украинском языке, часть — на русском.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.