«Медиа Группа Украина» (МГУ) сообщила о прекращении печати газеты «Сегодня». С 27 сентября данное СМИ начнет работу как сайт и теленовости, сообщает пресс-центр МГУ.

По словам директора МГУ Евгения Бондаренко, приостановление выпуска «Сегодня» является вынужденной мерой, поскольку сбыт печатной прессы в Украине практически не функционирует.

«Медиарынок во всем мире развивается и глобально движется в сторону цифровых мас-медиа. В Украине эти процессы сопровождают наши локальные особенности: система сбыта печатной прессы практически разрушена, печать дорожает в денежном выражении, и тенденция к подорожанию сохранится. К читателям в регионах часто доходят позавчерашние (а то и недельной давности) новости. Последнее время ситуация только ухудшается», — рассказал Бондаренко.

В свою очередь гендиректор «Сегодня Мультимедиа» Андрей Романенко отмечает спад популярности печатной прессы на фоне процветания интернет-медиа. В связи с этим намного выгоднее использовать диджитал-формат.

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