Российские страховые компании не спешат браться за «Протон-М». В объявленном тендере на страхование запуска ракеты-носителя не приняла участия ни одна фирма, пишет Tristar.

Согласно данным, конкурс объявил «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева». Сумма контракта должна была составить 2,1 миллиард рублей.

Однако на участие в тендере заявку не подала ни одна страховая компания. В связи с этим запуск, который должен состояться с космодрома «Байконур» ближе к концу года, может быть сорван.

Условия конкурса предусматривают полное финансовое возмещение ущерба в случае разрушения ракеты-носителя «Протон-М», вне зависимости от причин.

Напомним, в июле НПО Энергомаш объявило, что производство двигателей для ракет «Протон-М» окончено, поскольку все заказанные ракеты уже обеспечены необходимыми деталями.

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