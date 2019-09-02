Днями наткнулся на интересную дискуссию в социальной сети о качестве украинского телевидения и контентом наполнении украинских телеканалов. Конечно, украинское телевидение – плохое! По версии злопыхателей. И рекламы много. И контент не первоклассный. И картинка не в 8K. И всегда идёт отсылка к тому, что иностранное телевидение – более качественно сделано, рекламные паузы короче, засилье дорогого контента радует глаз. Не телевидение, а сказка. Отчасти соглашусь с тем, что украинское телевидение – не идеально. Далеко от идеала. Но и списывать его со счетов рано. Если сравнивать технологическую, техническую и контентные базы – то оно вполне конкурентоспособно со своими импортными аналогами. И не всегда уступает, а иногда и выигрывает в некоторых показателях. Но как говорил Леонид Макарович: «Маємо те, що маємо».

В качестве примера хочу привести турнир по боксу за вакантный пояс WBC 31 августа между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом.

В то время как украинские зрители смотрели «Вечер бокса» на телеканале «Интер» в открытом доступе, и, как говорится, «безкоштовно», те же жители заграницы такой радости были лишены. Не принято в цивилизованном мире показывать яркие и спортивные мероприятия бесплатно. Тот же спорт стоит немалых денег, потому что боксеры не хотят боксировать бесплатно и за вымпел, футболисты играть в футбол ради футбола. Стоимость телеправ – одна из главных финансовых составляющих доходов спорта и его развития.

Хорошее и качественное спортивное мероприятие вам могут показать:

На общественном телеканале, который вы оплатили налогом.

В составе телеканала одной из платформ платного ТВ.

В составе платформы платного ТВ по системе видео по заказу (Pay Per View).

В то время как украинцы жалуются на засилье рекламы, спонсоров, которые своими реальными деньгами оплатили им просмотр бокса, а выхлоп от показа роликов и брендов в эфире – виртуальный, жителям Великобритании жаловаться было некому и некуда. У них было два выбора: приобрести билет на О2 арену и смотреть бой воочию, либо купить доступ к самому мероприятию на одном из каналов «видео-по-запросу» платформы платного телевидения Sky Uk.

Бой Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл на платформе Sky – по британским меркам, скорее всего, обходился недорого. £19.95 для пользователей из Великобритании и €24.95 для Ирландии. После оплаты провайдер абоненту открывал доступ к каналу Sky Sports Box Office (кнопка 491) и Sky Sports Box Office HD (кнопка 492). Если заказ оформлять через колл-центр, добавьте к стоимости просмотра боя еще 2 фунта.

В Штатах поединок был доступен на телеканале ESPN+ – месячная подписка на который составляет $4.99.

В Германии через сервис интернтет-телевидения DAZN за $8.33 в месяц при годовой подписке или $19.99 разово за месяц.

В Австралии на телеканале Kayo Sports за $25 в составе пакета Kayo Sports Basic Package.

Когда-то подобные условия оплаты телевизионного контента дойдут и до Украины, мы не можем жить вне цивилизованного мира, его правил и условий. А пока за счастье смотреть мировой спорт платят рекламодатели – грех, наверное, жаловаться на украинское телевидение. Не всё в мире телевизионных прав так просто и дёшево.

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