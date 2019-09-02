Депутаты предлагают отменить государственные ограничения на космические разработки для частных компаний. Соответствующий законопроект в Верховную Раду подали депутаты «Слуги народа», передает Лига.Tech.

«В частности законопроект предгает вывести из-под государственных ограничений такие сферы деятельности как разработка, испытание, производство и эксплуатация ракет-носителей, в том числе с их последующими космическими запусками с любой целью», — сообщает ресурс.

Таким образом, вести космическую деятельность смогут не только государственные предприятия, но и частные компании. Для этого предпринимателям необходимо будет подать декларацию в соответствующий орган власти, компетентный в данном вопросе.

Также будет введена сертификация, обеспечивающая предприятиям разрешение на разного рода космическую деятельность, включая разработку и обеспечения запуска ракеты-носителя и космического аппарата, а также возвращение космического аппарата или его составных частей с околоземной орбиты или космического пространства на Землю.

На данном этапе законопроект находится на рассмотрении профильных комитетов. Затем документу необходимо будет пройти голосование в Верховной Раде и подписание президентом.

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