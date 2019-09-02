Украинское телевизионное и радио-пространство на протяжении 25 лет, начиная с 1991 года, развивалось очень странными методами. Места под солнцем и частот хватало всем, кроме государственных вещателей. За это время успешно были построены частные медиахолдинги, общенациональные радиосети, некоторые успели сменить владельцев по несколько раз и почить в бозе. Частный бизнес мог похвастаться достижениями, а государство, которое в первую очередь отвечает за информирование населения и донесение информации, – нет. Одна единственная частота на многомиллионный киевский радиофир на фоне 30 частных радиостанций выглядела неприлично скромно. О развитии радиосети – речь не шла. Для государства, то есть для налогоплательщиков, частот не было.

Но, не боги горшки обжигают и несколько лет назад государственные мужи обратили взор на вопиющую несправедливость и Национальная общественная телерадиокомпания Украины, заручившись поддержкой Национального совета Украины по вопросам ТВ и радиовещания, начала исправлять ситуацию и строить национальные радиосети.

4 апреля, по результатам заседания Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, второй и третий каналы Общественного радио – UA:Радіо “Промінь”и UA:Радіо “Культура” — получили частоты вещания в Киеве. Радио «Промінь» завоевало частоту 97,2 МГц (мощность передатчика — 1 кВт). Радио «Культура» выиграло частоту 97,6 МГц (мощность передатчика — 500 Вт). Это новые частоты, которые ранее не использовались другими вещателями. 31 августа станции зазвучали в столичном эфире.

Теперь в киевском регионе среди 32 вещателей доступны все радиостанции UA:Радио: «Українське радіо», «Промінь», «Культура». Для столицы миссия выполнена. Дальше – построение радиосетей по всей территории Украины.

P.S. Настраивайте FM-приемники. Приятного прослушивания

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