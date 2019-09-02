С распространением в мире цифровизации все больше компаний сталкиваются с ущербом от кибератак. «Умнеют» не только системы защиты, но и системы взлома. По подсчетам Juniper Research, в прошлом году потери от атак хакеров достигли 3 триллионов долларов. И с каждым годом эта цифра будет только расти, передает SecurityLab.

Сообщается, что в дальнейшем следует ожидать увеличения ущерба от кибервзломов примерно на 11% в год. Таким образом к 2024 году сумма потерь может составить более 5 триллионов долларов.

В основном, компании, зависящие от цифровой среды, страдают от утечки данных. В то же время правительство с каждым годом повышает штрафы за утерю важной информации, поэтому суммы ущерба растут.

Разумеется, постоянно совершенствуются методы киберзащиты. Однако не стоит забывать, что развитие технологий может быть умело использовано и хакерами. Аналитики предупреждают, что в скором времени взломщики начнут использовать искусственный интеллект, способный изучать систему безопасности.

Напомним, в лаборатории «Доктор Веб» подсчитали, что количество кибератак на умную технику может вырасти до 100 миллионов уже к концу текущего года. При этом число кибератак, как и их сложность, в дальнейшем будет только увеличиваться.

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