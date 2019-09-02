Компании LG, Panasonic и Vizio (UHD Alliance) займутся внедрением в телевизоры режима Filmmaker Mode. Он отменяет сглаживание движения и улучшение изображения, благодаря чему зрители смогут увидеть кинокартины такими, какими их изначально задумали режиссеры, передает МедиаНяня.

Насколько известно, функция сглаживания движения в телевизорах имеет побочный эффект — превращает картинку в фильмах в подобие бюджетных телесериалов.

Filmmaker Mode призван показывать фильмы с такой цветопередачей, соотношением сторон и частотой кадров, которые изначально были задуманы автором.

Более того, UHD Alliance планируют сделать этот режим максимально простым в использовании — он будет приводиться в действие автоматически или же посредством нажатия одной кнопки на пульте.

Отмечается, что многие режиссеры поддерживают внедрение режима Filmmaker Mode. За отключение сглаживания уже выступили такие создатели фильмов: Кристофер Маккуорри, Райан Джонсон, Джей Джей Абрамс, Кристофер Нолан, Райан Куглер и Мартин Скорсезе.

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