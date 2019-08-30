Команда YouTube продолжает вносить новые коррективы в работу платформы. В частности, видеосервис усилит меры защиты детей, перенеся YouTube Kids на отдельный сайт, передает Телекритика.

Прежде всего, изменение должно обезопасить детей от неприятных комментариев. Это связано с участившимися на платформе случаями проявления внимания педофилов к несовершеннолетним пользователям.

«Мы сделали YouTube Kids, чтобы создать более безопасную среду для детей, чтобы исследовать их интересы и увлечения, и в то же время предоставили родителям инструменты для настройки пользования сервисом. Мы продолжаем улучшать приложение, основываясь на отзывах родителей и экспертов», — сообщает руководство.

Запуск отдельного сайта YouTube Kids состоится в конце недели. Видеосервис представит несовершеннолетним пользователям три категории контента, соотносимые с возрастными категориями: для дошкольников (от 4 лет), младших школьников (5-7 лет) и старших (8-12 лет).

Ранее YouTube регулярно внедрял всевозможные ограничения, связанные с защитой прав несовершеннолетних пользователей. На сегодняшний день платформа уже перенесла большую часть детского контента в YouTube Kids, а для тех, которые остались на основном сервисе, ввела некоторые меры предосторожности.

В частности, были отключены комментарии к видео с участием несовершеннолетних, сокращены рекомендации, а также удалены ролики, нарушающие правила сообщества в отношении безопасности детей.

Кроме того, видеосервис запретил пользователям до 13 лет вести прямые трансляции без присутствия взрослых. За нарушение владельцы каналов будут лишены права вести стримы.

Что касается последних изменений, видеохостинг полностью отменил рекламу в роликах для детей.

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