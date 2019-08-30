Японский производитель техники Sharp покажет миру новый телевизор с жидкокристаллическим дисплеем диагональю 120 дюймов, разрешением 8K и поддержкой сети 5G. Свою новинку компания представит на выставке IFA 2019 в Берлине, пишет Hi-Tech.ua.

В Sharp отмечают, что сочетание 8K и 5G в одном телевизоре делает устройство идеальным инструментом для демонстрации произведений искусства. Возможно, в дальнейшем новинку можно будет использовать для удаленного проведения реставраций.

Отмечается, что стоимость нового телевизора от Sharp пока неизвестна. Однако, сравнивая с 98-дюймовым 8K LCD-устройством от Sony за $70 тыс, можно предположить, что за 120 дюймов придется заплатить больше.

Напомним, в текущем году аналитики прогнозировали телевизорам с разрешением 8K долю на мировом рынке не более 0,2%. По их словам, массового производства таких устройств в 2019 году ожидать не стоит, поскольку процесс сборки дорогостоящий, а использование — непрактично.

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