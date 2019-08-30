Онлайн-кинотеатр MEGOGO расширяет профиль услуг. Платформа открывает онлайн-магазин игрушек с героями любимых детских мультфильмов, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, онлайн-магазин будет находиться непосредственно на платформе, что облегчит подписчикам возможность покупок.

«Благодаря онлайн-магазину игрушек на MEGOGO, пользователь может выбрать детскую игрушку из предложенных через браузер и оформить заказ. Зрители Smart TV для покупки могут отсканировать QR-код, который размещен рядом. Магазин будет работать в партнерстве с интернет-супермаркетом детских товаров Pampik, который поможет с оформлением и доставкой заказов», — сказано в пресс-релизе.

На данном этапе магазин работает в тестовом режиме. В нем уже можно купить фигурки таких героев как Свинка Пеппа, Миньоны, персонажи мультика «Щенячий патруль» и т.д. После прохождения тестового испытания онлайн-магазин планируют пополнять ассортимент предлагаемой продукции.

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