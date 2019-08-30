В России была запущена первая пилотная 5G-сеть. Связь нового поколения работает на территории всего города Кронштадт, передает 3D News.

Сеть пятого поколения была запущена оператором МТС при поддержке китайского производителя оборудования Huawei.

«Наличие сети 5G в масштабах целого города позволит нам тестировать и внедрять высокотехнологичные продукты и услуги для развития «умного» города, решений в сфере безопасности, мониторинга транспорта, экологической обстановки, цифровизации различных отраслей производства, работы государственных учреждений и многих других», — прокомментировали в МТС.

Согласно данным, максимальная скорость передачи данных при использовании коммерчески доступного 5G-смартфона достигает 1,2 Гбит/с.

Изначально пользоваться 5G смогут социально значимые объекты, а спустя время — сеть будут использовать для тестирования и внедрения новых технологий, вроде интернета вещей, виртуальной реальности, разработок в сфере медицины и беспилотного транспорта.

Напомним, в прошлом месяце Президент России Владимир Путин отказал операторам в выдаче частотного ресурса в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, необходимого для запуска в стране сети 5G.

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