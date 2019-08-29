В России в рамках действия антипиратского меморандума поисковые сервисы принудят немедленно удалять пиратские ссылки после поступления жалобы. Новые поправки в закон «Об информации» были разработаны крупнейшими российскими онлайн-кинотеатрами, теле- и интернет-компаниями при поддержке Роскомнадзора, пишет Lenta.ru.

Согласно данным, бороться с ресурсами, нарушающими авторские права, планируют следующим образом: либо поисковики самостоятельно будут принимать решение об удалении ссылок на сайты с нелегальным контентом, либо с помощью реестров пиратских ресурсов. В последнем случае поисковые системы будут вынуждены удалять ссылку спустя 6 часов после поступления жалобы, не дожидаясь обращения правообладателей в суд.

Более того, новые поправки учитывают не только пиратские копии сериалов и фильмов, но и аудиотреков, а также книг. Удаляться не будут только фотографии.

Отмечается, что «чистить» ссылки на пиратский контент будут обязаны не только российские поисковые системы «Яндекс» и Mail.ru Group, но и Google, который в России работает по нормам американского законодательства.

Напомним, в июле крупнейшие российские медиакомпании обратились в Роскомнадзор с предложением ужесточить методы борьбы с пиратством. Правообладатели заявили о необходимости полностью удалять незаконные ресурсы, а не только ссылки на них.

В том же месяце были внесены поправки в закон о кинематографии, обязующие выдать официальным онлайн-кинотеатрам специальную метку отличия от пиратских ресурсов. Чиновники таким образом намерены понизить рейтинг незаконных сайтов, надеясь, что пользователи осознанно предпочтут легальные ресурсы.

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