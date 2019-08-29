Компания «Российские космические системы» представила свой аппарат для утилизации космического мусора. Презентация состоялась на IV Международном конкурсе новаторских изобретений iCAN 2019 в Торонто (Канада), пишет REGNUM.

Согласно данным, проектная масса сборщика мусора составляет порядка 2,5 тонны. Он может собирать и утилизировать до полутонны космических отходов за один цикл захвата.

Более того, отловленный мусор (посредством измельчения и соединения с кислородом и горючим) сборщик сможет превращать в топливо для себя. При помощи такого аппарата орбита Земли может быть полностью очищена от обломков спутников и разгонных блоков.

Напомним, идею создания сборщика «Российские космические системы» подали еще в марте текущего года. Тогда планировалось, что аппарат изначально будет запущен на орбиту в 400 км, после чего он поднимется до самых загрязненных точек высотой в 800-1500 км.

Ранее, в феврале ученые из Британии успешно протестировали гарпун, установленный на специальном спутнике и призванный очистить орбиты от космического мусора.

По словам специалистов Научного института машиностроения в России, состояние геостационарной орбиты критическое. На сегодняшний день около 70% всех ее объектов составляет космический мусор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.